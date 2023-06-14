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香港史上最大宗！海關瓦解洗黑錢集團 涉案金額逾27億

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文。（中通社）
香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文。（中通社）

香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉案金額超過港幣7億元（約合新台幣27.44億元）。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客協助洗黑錢的案件中，涉案金額最高的一宗。

綜合香港中通社和中新社報導，香港海關今年初，注意到有人頻繁從海外赴香港，最高峰時一個月入境22次，通常兩人同行；他們攜帶極少行李，在機場向海關申報攜帶鉅額美元現金，每次約130萬至530萬美元不等。

香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文14日在記者會上說，一個由兩名香港本地男子操控的集團，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦堡，申報攜帶現金入境作為鑽石及珠寶貿易，但未能提供相關細節；到香港後，成員會將現金交由集團成員送往尖沙嘴的商業公司，但該公司並未經營珠寶或與土耳其公司開展業務。

該集團利用數千至數萬港元的酬勞，招攬成員攜帶美元赴香港。香港海關正調查美元最終流向，並向海外執法機構尋求協助調查，偵察行動仍持續進行，不排除有更多人被捕。

香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說，海關於5月25日至6月13日展開執法行動，共拘捕23名懷疑涉案香港本地男子，年齡介於25歲至47歲，當中包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名洗黑錢集團骨幹成員和10名負責運送現金的航空旅客。

香港 海關

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