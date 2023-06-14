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險被凍檸茶奪命！45歲男熬夜喝下肚子痛 住進ICU抽出200ml油脂

香港01／ 撰文：孫聖然
醫生稱，喝凍檸茶、熬夜習慣是誘發急性胰腺炎病發的原因之一。（示意圖／Ingimage）
醫生稱，喝凍檸茶、熬夜習慣是誘發急性胰腺炎病發的原因之一。（示意圖／Ingimage）

一杯凍檸茶竟令廣東深圳45歲男子住進加護病房，醫生更在其血液中分離出超過200ml的黃色油脂物質，最終通過藥物治療搶救才脫離險境。

據陸媒報導，45歲的陳先生是一名企業老闆，平時有淩晨1、2時才睡覺的習慣，他日前熬夜時喝下一杯凍檸茶，隨即出現劇烈肚子痛等症狀，但服用藥物後仍不見好轉，所以被送往深圳市中山大學附屬第七醫院急診科治療。

因病情嚴重，醫院將陳先生轉入加護病房治療。經檢查發現，陳先生患有急性胰腺炎，甘油三酯指標超過常人逾200倍，且伴有成人急性呼吸窘迫綜合症、混合型高脂血症、糖尿病、糖尿病酮症酸中毒、高血壓急症、重度脂肪肝、股骨頭缺血壞死。

醫生稱，喝凍檸茶、熬夜習慣就是誘發他急性胰腺炎病發的原因之一。陳先生妻子還介紹，「我們家平時都是叫外送，這種病我之前甚至都沒有聽說過。」

最終，醫院通過雙重血液透析方式從陳先生血液中分離出超過200ml的黃色油脂物質，並經過藥物治療搶救使陳先生脫離生命危險。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

深圳 糖尿病 熬夜 高血壓

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