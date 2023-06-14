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中國未發布火化遺體數 民眾斥疫情死亡數據荒謬

中央社／ 上海14日電

中國官方未按慣例發布2022年第4季「火化遺體數」，讓疫情大爆發期間的死亡人數成謎。一些本地民眾認為，官方公布的疫情死亡數據「荒謬」，因許多老人染疫死亡卻未被列入。

一名上海退休人員告訴中央社，去年12月中國突然放開疫情封控後，他在遼寧的母親感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並且在很短時間內惡化，有40%的肺變成「白肺」，即使症狀明顯，遼寧的醫院仍不肯將他母親列為COVID-19患者。「我知道當時遼寧有醫院一天就死了350人，都是老人。」

他的母親後來奇蹟般地病況好轉，但是他大學時代的老師就沒有那麼幸運。這名80餘歲的長者住在廣東深圳市，從知道陽性到離世約一個月的時間。

另一名40餘歲的上海市民說，自己父親去年11月癌症手術後身體比較虛弱，12月染疫，今年1月就走了。復旦大學新聞學院教授、前金融時報（FT）中文網總編輯張力奮不久前也在微信朋友圈透露，指自己的父親「去年年底，最慘烈的幾週，因新冠離世，享年九十」。

這些消息在疫後人們的談話裡並不特別令人驚訝，而是在平常中有些讓人唏噓。

中國疾控中心公布，從去年12月8日到今年2月9日，在醫院染疫死亡人數為8萬3150人，前述退休人員直斥這個數據「荒謬」，「如果正常死亡人數一年有1000萬人，多數人都沒有特別感覺的話，那麼現在每個人身邊都有認識的人過世，死亡數字該是多少？」

中國民政部遲至9日才公布2022年第4季的統計數據，而且未按慣例發布2022年第4季及全年累積的「火化遺體數」，外界無從推算當季的死亡人數。

按照中國國家統計局發布的「2021年國民經濟和社會發展統計公報」，2021年死亡人數為1014萬人。當年火化遺體數596.3萬人，以官方公布的火化率58.8%推算，當年死亡人數約為1014萬人，得出來的數據一致。

儘管中國官方在疫情死亡方面的數據失真，美媒紐約時報2月引用多篇論文和專家意見估計，中國這一波疫情大爆發死亡人數約在100萬至150萬之譜。

眾多老人在去年底、今年初的疫情中去世，也再次凸出了一個問題：中國在推動COVID-19疫苗接種之初，並不鼓勵老年人接種，再加上民眾對疫苗的疑慮，導致老年人接種率不如其他族群，直到去年12月鬆綁防疫措施後，才加強推動60歲以上老年人施打疫苗。

世界上多個國家在推動COVID-19疫苗時，都鼓勵老年人和免疫功能低下者優先施打，這也符合世界衛生組織的建議。但中國不然，一開始鎖定的是18到59歲的高風險或可能傳播人群。

中國國家衛健委官員王斌2021年2月在解釋此做法時，指這和臨床研究數據不足及當時的疫苗供應量有關。

然而，一名在北京公衛研究單位的工作人員告訴記者，這和中國各種政策「追求效果、不看結果」有關，因為想在最短時間增加施打率，讓數字「好看」，因此著力讓有學業或工作單位約束的青壯年先打疫苗，他們較容易組織動員，也能因辦公場所的集體要求而施打疫苗。這樣的做法，卻無形中讓老人打疫苗失去最好的時機。

疫苗 疫情 老年人

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