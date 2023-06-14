杭州亞運100天倒計時　明在杭州良渚遺址採集聖火火種

大陸國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，介紹杭州亞運會亞殘運會籌辦情況。發布會上 浙江省副省長李岩益說，明天是杭州亞運會倒計時100天，我們將在世界文化遺產良渚古城遺址（位於杭州市餘杭區）舉行亞運會火種採集儀式，還將在倒計時100天主題活動上發布亞運獎牌、亞運歌曲。

大陸中新社報導，杭州亞組委、亞殘組委副主席兼秘書長、杭州市市長姚高員還介紹，杭州亞運會將首次推出亞運數字火炬手和數字火炬。他表示，全球的註冊用戶有5000萬，都可以通「'一站通」參加線上活動，也就是說你可以成為「亞運數字火炬手」。接下來要進行火炬傳遞，你可以參與「線上火炬傳遞」活動，這個功能特別強大。

他並提到，推進全民參與共享亞運。踐行「全民亞運共建共享」辦會初衷，開創賽事場館賽前向公眾開放先例，累計接待健身人次達800多萬。全市13萬個無障礙點位完成提升改造，297座地鐵出入口、28座人行天橋及地道、1573座城市公廁等無障礙點位實現可搜索、可導航，並提供24小時免費手語數字人服務。

至於賽事籌辦情況，杭州亞組委副主席、國家體育總局副局長、中國奧委會副主席周進強表示，目前，亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參賽，其中有很多派出了歷史上最大規模的體育代表團。中國代表團方面，國家體育總局正開展中國體育代表團組團工作，屆時將有900多名代表中國最高水平的運動員參賽，與亞洲各國家和地區的運動員同場競技。

周進強指出，明天將是杭州亞運會開幕倒計時100天，各項籌辦工作已全面進入衝刺階段，各單位緊鑼密鼓，各環節漸至佳境，整體上平穩有序。據他介紹，場館準備工作方面，亞運會比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦。目前，56個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能。他表示，目前已舉辦了42場測試賽，下一階段還將舉辦13場測試賽，對賽事組織運行、軟硬件運行進行全壓力測試，充分做好準備。

浙江省副省長李岩益表示，將在7月完成所有測試賽，8月完成綜合演練，9月完成所有相關工作，迎接各方來賓。