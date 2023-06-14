重慶無水港 主體建設完工
陸海新通道重慶無水港一期項目12日通過竣工驗收，標誌著該項目工程主體建設已全部完成，距離正式投用又近了一步。
中新社報導，竣工驗收會上，驗收專家組對項目進行資料審核和實地查看，一致認定該項目建設符合程序，滿足竣工要求，驗收合格。
陸海新通道重慶無水港一期項目占地面積269畝，建築面積約10.8萬平方米，依托智慧集裝箱堆場、冷鏈倉庫、冷凍品加工區、普通倉庫、辦公用房、配套用房及相關附屬設施，搭建陸海新通道運營中心、國際海運箱共享調撥中心、進出口冷鏈集散分撥中心及進出口普貨集散分撥中心，實現國際集裝箱儲存轉運、進出口冷鏈儲存加工、展示交易、大宗貨物集散分撥、現貨及期貨交割、供應鏈服務及金融服務平台七大功能。
陸海新通道重慶無水港項目是中國相關省區市合作共建西部陸海新通道的標誌性項目。項目建成後，將成為提升西部陸海新通道沿線國家互聯互通水平的無水港建設先行示範項目。
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