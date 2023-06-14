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東方網前總裁 徐世平被雙開

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海主流媒體「東方網」前黨委副書記、總裁、總編輯徐世平被大陸當局開除中共黨籍和公職（雙開）。根據通報，他被指落實官方決策部署打折扣、私藏及閱看違禁書刊、挪用公款與違反生活紀律等。

徐世平是大陸資深媒體人，約兩年前退休，但去年十一月，他因涉嫌嚴重違紀違法，接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

中共中紀委國家監委網站昨天引據上海市紀委監委通報，徐世平被指長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、借機斂財。他並違反政治紀律，落實官方決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，及私藏、閱看違禁書刊。

通報又指他違反組織紀律，隱瞞不報親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係等；挪用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或利用職權、地位，為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。

通報稱，徐世平構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪。依據中共當局相關規定，開除中共黨籍、開除公職。

中共 上海 賭博

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