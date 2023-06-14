北京龍泉寺 戲迷沉浸式圓夢

沿著北京模式口大街向前，轉入模式口北街，再循一段山路向上，在夏日濃密的樹蔭裡，古樸的山門柳暗花明般出現在視線盡頭，安臥於蟠龍山上。去年，經過修葺後的龍泉寺正式對外開放。

龍泉寺因寺的西側有龍泉，泉水從石壁流淌而下，冬不枯、夏不溢而得名。龍泉寺為一進深規整的四合院，由正殿、東西配殿及廂房組成。正殿前月台寬闊，院內銀杏、古柏隱天蔽日，殘存石碑錯落其間，碑文依稀可見。這片積澱著歷史文脈、見證著時光流轉的空間，如今因民樂、戲曲、茶社等傳統文化元素，重煥光彩。

在緊靠龍泉的龍泉茶社裡，茶香氤氳。中國戲曲學院的在讀研究生孫芊芊身披紅衣，手執摺扇，為品茗的遊人們唱起「海島冰輪初轉騰」。

「比起常見的舞台，這裡更古雅、更有味道。」孫芊芊說。一直在校園讀書學戲的她，非常珍惜在這裡登台的機會，「這不僅是對我們自己表演水平的提高，也為觀眾提供了一個了解傳統文化的視窗。」

除了賞聽，戲曲還以各種形態存在於龍泉寺內：西配殿裡，四大名旦「梅尚程荀」的經典行頭和道具熠熠生輝；戲迷、遊客也可以親身上陣，隨演員學習交流，或是穿上戲服，在沉浸式攝影體驗中化身戲中人。各類「沉浸式」體驗，啟動了這座古老建築的更多可能。

正殿裡，中阮大師馮滿天收藏的編鐘、編磬靜默肅立，在工作人員的引導下，遊客們可以親手敲響那些悠遠深邃的樂音。特定時節，馮滿天會在這裡即興開演，阮聲陣陣，山風滿懷，引領觀眾追尋古人的賞樂之境。

在這裡，了解傳統文化不再是單純的講授，而變作了大家觸手可及的一壺好茶、一段好戲。在蒼松翠柏間，在清泉古剎裡，厚重的古老文化與生活在現代城市的人們不期而遇。