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陸大媽大鬧香港機場！攜XO醬上機被阻怒：700元要我扔掉嗎

香港01／ 撰文： 布萊恩
機場示意圖。圖片來源／Ingimage
機場示意圖。圖片來源／Ingimage

乘搭飛機要遵守規定，不能帶違禁品是常識吧！有大陸大媽近日因為手提行李內放有兩罐「XO醬」，在香港機場安檢查站被攔下。大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」，反覆質問職員「在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？」，又說「沒有問題，沒有問題，我通通拍下來，我今天700塊錢就扔掉好呀？」。

影片引來熱議，大陸網友一面倒指責大媽行為，「大陸也不讓啊，一點常識都沒有，以為發視頻就有理了」、「真的不要出去丟人了」、「現在都要發視頻網暴自己嗎？」。

有大陸大媽因為手提行李攜帶兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下，大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」。（影片截圖）
有大陸大媽因為手提行李攜帶兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下，大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」。（影片截圖）

該段「女子發文稱被香港機場的粗魯及野蠻震驚」影片，週一（6月12日）起在大陸微博及抖音等多個網路平台瘋傳。

影片長15秒，可見香港機場保安正把「XO醬」拆盒取出，並向大媽解釋原因。大陸大媽則連珠發炮質問保安，「這個東西不能帶是吧？XO醬不能帶，XO醬是液體是吧？在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？沒有問題，沒有問題，我通通拍下來！我今天700塊錢就扔掉好呀？」。

有大陸大媽因為手提行李攜帶兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下，大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」。（影片截圖）
有大陸大媽因為手提行李攜帶兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下，大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」。（影片截圖）

網友看片後紛紛批評大媽行為過分，「本來就不能帶嘛，這種醬是最容易被忽視的液體」、「大陸也不讓啊，一點常識都沒有，以為發視頻就有理了」、「現在的人拿著手機拍就覺得自己天下無敵」、「明明辦理一個託運就解決的事情，偏要罵」、「真的不要出去丟人了」、「現在都要發視頻網暴自己嗎？」。也有線民笑言「可以不扔掉啊！吃了不就行了嗎」。

根據香港民航處資料，所有旅客隨身攜帶液體、凝膠及噴霧類物品，均需以容量不超過100毫升容器盛載。任何容量大於100毫升容器，就算未裝滿液體、凝膠或噴霧類物品，也不會接納。

液體、凝膠和噴霧類物品包括：

1 ）飲料，例如水、湯、糖漿、果醬、燉煮的食物、醬汁和膏狀的食物

2 ）在醬汁中或含有液體的食物

3 ）乳霜、潤膚液、潤膚油、香水、化妝品，例如睫毛液、唇彩、潤唇膏

4 ）噴劑和細小壓縮容器，例如刮毛泡沫及香體噴霧

5 ）膏狀物品，例如牙膏

6 ）凝膠，例如髮膠和沐浴露

7 ）液體與固體混合物

8） 在室溫下稠度類似的任何其他物品

延伸閱讀：

中國遊客泰國機場集體插隊　領隊一句寸爆惹眾怒！網友轟：好丟臉

討厭！連登兒子乘港鐵啪八達通大陸大媽搶閘疑搭霸王車被罵地反應

文章授權轉載自《香港01》

機場 陸客 安檢

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