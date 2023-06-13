首條「沙戈荒」輸電通道開工

寧夏至湖南±800千伏特高壓直流輸電工程11日開工建設，該工程是中國首條以輸送「沙戈荒」新能源為主的特高壓輸電通道，其中新能源輸送占比將達50%以上。

中新社報導，寧湘特高壓直流輸電工程投資規模約1000億元人民幣，途經寧夏、甘肅、陝西、重慶、湖北、湖南等五省（區）一市，線路全長1634千米。

該工程配套電源裝機容量共計1764萬千瓦。按年輸送電量360億千瓦時至400億千瓦時計算，該工程在2025年投產後，為湖南增加的用電量折算到6604萬湖南人口頭上，每人每年約有600度電來自寧夏。

屆時寧夏電網外送能力也將從1400萬千瓦提升到2200萬千瓦、新能源裝機突破5000萬千瓦，大幅帶動寧夏新能源就地消納和新能源大範圍優化配置，從根本解決寧夏中南部地區新能源並網消納難題。