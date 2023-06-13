「京話劇」走紅 圈粉年輕人

北京風雷京劇團全新創作的「胡同」列京話劇第二部「胡同裡的保姆」，最近在北京人藝實驗劇場首演。一開票，十場演出就全部售罄。

這部融合了胡同文化、戲曲元素、脫口秀、反串表演、現場演奏等多種形式的原創京話劇，讓觀眾們在爆笑與感動中，對這個獨具特色的劇團，留下了深刻印象。

北京風雷京劇團位於珠市口板章胡同，已有86年歷史。劇團現任團長松岩出身梨園世家，6歲開始學習京劇，37歲成為劇團歷史上最年輕的團長。松岩始終情繫劇藝術和傳統文化，同時不斷探索京劇與現代生活交融的可能。他注意到很多年輕人喜歡看話劇，於是決定把梨園行的故事寫成話劇。

松岩寫好了話劇本子「網子」，想起了兒子松天碩。松天碩從小受家庭影響學習京劇，後考取中央戲劇學院專業學習導演。把導演的重任交給90後的松天碩，再合適不過了。

「網子」是松天碩第一次獨立擔任導演的作品，2015年10月在京首演。由於演出品質高又具獨特風格，第二輪演出便引發轟動，連演9場，場場爆滿，青年觀眾占比超八成。

有了「網子」的成功經驗，松岩、松天碩父子又接連推出了「緙絲箭衣」、「角兒」，組成了「梨園三部曲」，並以「京話劇」來命名這種獨特的演出樣式。所謂「京話劇」，是用話劇的形式演繹京劇的故事，同時在表演中融合京劇元素，以話劇為殼，展京劇之美。

近來，父子倆的原創緝毒題材懸疑京話劇「戲悟」和「胡同」系列京話劇「胡同裡的保姆」，又「圈」來不少年輕觀眾。這些叫好又叫座的京話劇，無論是在京劇界還是戲劇界，都引起了很大反響。2022年，松岩、松天碩父子還雙雙入選了「中國當代小劇場戲劇40年影響力榜單」中的「40位演員榜」。

對於劇團今後的發展，父子倆表示，會在堅持弘揚京劇藝術和傳統文化同時，嘗試各種觀眾們喜聞樂見的新形式。