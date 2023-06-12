大媽佔球場跳廣場舞、遭上體育課大學生撞到骨折怒提告 判決出爐

老婦在籃球場跳大媽舞被撞傷，學生哥竟要賠償？湖南有67歲老婦在晚上和同伴到大學籃球場霸佔部份場地跳舞，當時一群大學生正上體育課進行籃球訓練，其間20歲施姓大學生想抓住彈走的籃球時，不慎撞倒老婦，導致她左側股骨脛骨折。

老婦將學生及學校告上法庭，要求賠償逾20萬人民幣（約新台幣87萬2400元），法院近日宣判，直指老婦自己要負最大責任，而校方未有勸離佔場長者，要承擔30%責任，賠償6萬人民幣（約新台幣26萬1720元），而大學生不顧撞長者風險去撿球，也要負擔10％責任，賠償2萬人民幣（約新台幣8.7萬元）。不過，判決出爐後許多網友無法理解大學生為何要賠。

陸媒報導，湖南高院近日發布1宗廣場舞相關的索償案例。湖南邵陽67歲咼姓女子是當地某大學的職員親屬，某晚8時，她和其他長者到學校籃球場跳廣場舞。當時學校正上體育課，20歲的施姓大學生正練籃球，過程中籃球彈出框後落到正跳廣場舞的長者旁邊，並繼續彈走，施男追上想抓住籃球，未料脫手，他再度追球時不慎撞倒咼婦。

咼婦入院後發現左側股骨脛骨折，鑒定為9級傷殘，她決定將施姓大學生及大學告上法庭，要求賠償逾20萬人民幣經濟損失。

法院審理時，認為咼婦本身有完全民事行為能力，應了解籃球場屬體育訓練競技場所，並非休閒娛樂活動場地。當時大學生上體育課，她明知正進行籃球訓練應主動迴避，忽視籃球對抗性訓練的危險性，自己要承擔60%的責任。

而大學方面放任有人走入籃球場跳廣場舞，未有即時勸離，亦無安排安全管理人員在勸離失敗時及時排除妨礙，存在一定過錯，也應當承擔30%責任，需賠償6萬人民幣。

而撞倒老婦的施姓大學生，法官認為屬完全民事行為能力人，訓練前已知道有長者佔用籃球場部份場地跳廣場舞，雖然籃球在落地緩衝後再次彈跳，彈至人群時所造成的危險性一般較小，但他在未成功控球下不顧撞上老人的風險，在事故中有疏忽大意的過失，則應承擔10％的責任，即賠償2萬人民幣。

法官指，據《中華人民共和國民法典》第1165條第一款，行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任，而1173條規定，被侵權人對同一損害的發生或者擴大有過錯的，可以減輕侵權人的責任，由於事件中雙方都有過錯，而咼婦明知學生在上籃球賽仍佔用球場跳舞，要負主要責任。

判決引起討論，許多網友難以理解正打球的學生有何責任，「那些跳廣場舞的更理直氣壯搶佔體育場地了」、「欺負學生不敢拿她怎麼樣，有種去馬路上跳啊」、「這就是訛詐啊」、「籃球場的功能是用來打籃球的，不是給大媽跳廣場舞的」。

延伸閱讀：

沙田疑現拐帶兒童！幼稚園警告陌生大媽圖擄學生 列5特徵籲提防

內地夫妻冰島旅遊遭醉酒大媽歧視 機智老公1句回嗆對方尷尬敗走

文章授權轉載自《香港01》