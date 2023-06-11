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廣西北海持續特大暴雨 緊急疏散逾2,000人
大陸華南地區近日暴雨不斷，福建、廣西等地更出現罕見的持續強降雨。其中廣西北海累計雨量已超過500毫米，創下北海有紀錄以來降雨量最大一次。
大陸國家防汛抗旱總指揮部於9日起啟動防汛四級應急響應。預估11至12日，華南部分地區雨勢仍較強，其中，廣西、廣東、海南等地部分地區恐出現暴雨。大陸氣象台提醒，以上地區需加強防範強降雨可能引發的相關災害。
澎湃新聞報導，過去幾日，大陸華南一帶強降雨頻繁出現，特別是在廣西南部北海地區。6日至9日，廣西北海的累計雨量已經達到542毫米，堪比常年北京一年的總雨量。截至10日上午，北海市消防救援支隊共出動消防車33輛、舟艇21艘、消防救援人員189人，累計疏散轉移民眾逾2,000人。
而在北海市山口鎮水東浪村，由於被洪水堵住去路，部分地方更淹到民房的二樓，許多老人和小孩被困在村內，當中包含103歲的老婦，以及懷孕8個月的婦女。此外，福建泉州近日也降下暴雨，低窪地區嚴重積水。
據大陸氣象台監測顯示，10日福建東南部、廣東中東部、廣西東南部、海南島沿海等地部分地區出現大到暴雨，福建漳州和廈門、廣東深圳和河源、海南文昌和瓊海等局地大暴雨（100至195毫米），以上地區最大小時降雨量30至86毫米，海南文昌局地108毫米。
據悉，華南沿海這波持續強降雨和目前在北部灣的熱帶擾動有關，預計未來幾天，熱帶擾動將帶來充足的水汽供應，使得華南一帶強風雨天氣仍頻繁。大陸中央氣象台11日上午繼續發布「暴雨藍色預警」。
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