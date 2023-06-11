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廣西北海持續特大暴雨 緊急疏散逾2,000人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
受連日來的強降雨持續影響，廣西白沙河水位暴漲，河水於6月9日溢出河堤，造成當地多個鄉鎮受災。圖為白沙鎮民眾10日在受災的養殖魚塘裡拉網捕撈。（中新社）
受連日來的強降雨持續影響，廣西白沙河水位暴漲，河水於6月9日溢出河堤，造成當地多個鄉鎮受災。圖為白沙鎮民眾10日在受災的養殖魚塘裡拉網捕撈。（中新社）

大陸華南地區近日暴雨不斷，福建、廣西等地更出現罕見的持續強降雨。其中廣西北海累計雨量已超過500毫米，創下北海有紀錄以來降雨量最大一次。

大陸國家防汛抗旱總指揮部於9日起啟動防汛四級應急響應。預估11至12日，華南部分地區雨勢仍較強，其中，廣西、廣東、海南等地部分地區恐出現暴雨。大陸氣象台提醒，以上地區需加強防範強降雨可能引發的相關災害。

澎湃新聞報導，過去幾日，大陸華南一帶強降雨頻繁出現，特別是在廣西南部北海地區。6日至9日，廣西北海的累計雨量已經達到542毫米，堪比常年北京一年的總雨量。截至10日上午，北海市消防救援支隊共出動消防車33輛、舟艇21艘、消防救援人員189人，累計疏散轉移民眾逾2,000人。

而在北海市山口鎮水東浪村，由於被洪水堵住去路，部分地方更淹到民房的二樓，許多老人和小孩被困在村內，當中包含103歲的老婦，以及懷孕8個月的婦女。此外，福建泉州近日也降下暴雨，低窪地區嚴重積水。

據大陸氣象台監測顯示，10日福建東南部、廣東中東部、廣西東南部、海南島沿海等地部分地區出現大到暴雨，福建漳州和廈門、廣東深圳和河源、海南文昌和瓊海等局地大暴雨（100至195毫米），以上地區最大小時降雨量30至86毫米，海南文昌局地108毫米。

據悉，華南沿海這波持續強降雨和目前在北部灣的熱帶擾動有關，預計未來幾天，熱帶擾動將帶來充足的水汽供應，使得華南一帶強風雨天氣仍頻繁。大陸中央氣象台11日上午繼續發布「暴雨藍色預警」。

廣西北海市合浦縣白沙鎮白沙河9日豪雨成災，部分民宅積水甚至達到半個人高。（中新社）
廣西北海市合浦縣白沙鎮白沙河9日豪雨成災，部分民宅積水甚至達到半個人高。（中新社）
6月9日，廣西北海合浦縣白沙鎮白沙河西岸受持續強降雨影響河水漫堤，部分村民受困，當地武警出動橡皮艇轉移受災民眾。（中新社）
6月9日，廣西北海合浦縣白沙鎮白沙河西岸受持續強降雨影響河水漫堤，部分村民受困，當地武警出動橡皮艇轉移受災民眾。（中新社）

暴雨 雨量 福建

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