快訊

遭朱學恒性騷！網驚覺鍾沛君「爆料時間點」藏玄機：是個狠角色

國家級警報響！ 屏東三地門規模5.3淺層地震 13縣市有感

「專任師要35歲以下」 大陸年齡歧視不利台灣博士西進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院常務副總理丁薛祥將世大運聖火交給第一位火炬手鄒敬園。 取自CGTN推特
大陸國務院常務副總理丁薛祥將世大運聖火交給第一位火炬手鄒敬園。 取自CGTN推特

根據大陸中國環球電視網（CGTN）的CGTN Global Watch官方推特，今年在成都舉行的世界大學運動會的聖火傳遞今天展開，在北京大學校內舉行的聖火點燃儀式由中共中央政治局七常委之一的中國國務院副總理丁薛祥點燃後，由他交給了第一棒的火炬手鄒敬園，今年世大運的火炬傳遞正式拉開帷幕。

鄒敬園隨即展開跑步行進傳遞聖火工作，準備由所有的火炬手一路跑回成都，在7月28日的晚間跑進大會開幕式。依據資料，鄒敬園是1998年在四川宜賓出生的大陸體操選手，曾在2017、18、19年贏得連續三屆的世界杯體操賽的雙槓冠軍 ，以及2017、18體操世錦賽的雙槓冠軍。

由於每位火炬的傳送距離約僅80公尺，光在北大校園內就需要30名選手傳遞世大運聖火。

由於丁薛祥的中央政治局常委，中國大陸由此表達對此次舉辦世大運的重視程度。這是第31屆世大運， 原應在2021年舉行，但因為疫情兩度延期，在兩年後的2023年才確定於7月28日舉行。

世大運 聖火 北京大學

延伸閱讀

雄安新區設立6年至今仍冷清 北京教師對遷校心存猶豫

馬斯克中國行 「1天見3中國部長」 丁薛祥罕見會面

兩天快閃大陸！傳馬斯克還見到大陸副總理丁薛祥

習近平賀兒童節 要求學生：從小聽黨話跟黨走

相關新聞

扎針餵藥的虐童真相？中國紅黃藍幼兒園事件調查

「當年掀起中國社會巨大恐慌的紅黃藍幼兒園事件，後來的真相誰信？」曾經在2017年轟動中國社會的「紅黃藍幼兒園事件」，多名家長通報孩童被扎針餵藥、與疑似性侵的駭人傳聞，引爆中國輿情的憤怒。事件雖然在一週之後有了調查結果，但只判處1名教師1年半徒刑、監視器影像莫名損壞、以及簡單帶過「個別家長編造謠言」的說法，皆未能取信於大眾，成了中國社會眼中懷疑掩蓋真相的謎題。事件的5年多來，紅黃藍幼教集團仍接二連三爆出類似的醜聞，但無論社會輿論的風暴如何延燒，最終仍在輕輕放下後平息。

成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火

根據大陸中國環球電視網（CGTN）的CGTN Global Watch官方推特，今年在成都舉行的世界大學運動會的聖火傳遞...

梅西飛抵北京第七次中國行 阿根廷國家隊將對陣澳洲隊

根據大陸央視體育報導，今日上午，去年為阿根廷以及個人贏得世界杯冠運的球王梅西，乘坐私人飛機已經在北京機場落地，梅西將開啟...

強制同化穆斯林 陸「漢化運動」如何影響全國伊斯蘭教徒

中國雲南省一座清真寺的局部拆除計劃上周引發警民沖突，引起了國際社會對中國政府漢化伊斯蘭教五年計劃影響的關注。

大陸起草意見 將嚴懲針對未成年、組織網軍等網暴行為

為依法懲治網絡暴力違法犯罪活動，大陸最高法院、最高檢察署、公安部共同起草了《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（徵求...

女大生砸13萬找人幫寫留學申請書 一查傻眼：AI寫的

ChatGPT（人工智慧機器人）帶起的AI熱潮席捲全球，舉凡解答、寫程式、寫作文到求職寫履歷，都能快速給出答案，同時也引發不少爭議嶼隱憂。中國大陸一位女大生畢業後想到英國留學，委由仲介機構代寫申請書，出於好奇，她也用ChatGPT寫了一篇申請書，沒想到比對後，兩份申請書的相似度竟達8成以上，讓她傻眼，直呼「白找仲介了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦