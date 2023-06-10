成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火

根據大陸中國環球電視網（CGTN）的CGTN Global Watch官方推特，今年在成都舉行的世界大學運動會的聖火傳遞今天展開，在北京大學校內舉行的聖火點燃儀式由中共中央政治局七常委之一的中國國務院副總理丁薛祥點燃後，由他交給了第一棒的火炬手鄒敬園，今年世大運的火炬傳遞正式拉開帷幕。

鄒敬園隨即展開跑步行進傳遞聖火工作，準備由所有的火炬手一路跑回成都，在7月28日的晚間跑進大會開幕式。依據資料，鄒敬園是1998年在四川宜賓出生的大陸體操選手，曾在2017、18、19年贏得連續三屆的世界杯體操賽的雙槓冠軍 ，以及2017、18體操世錦賽的雙槓冠軍。

由於每位火炬的傳送距離約僅80公尺，光在北大校園內就需要30名選手傳遞世大運聖火。

由於丁薛祥的中央政治局常委，中國大陸由此表達對此次舉辦世大運的重視程度。這是第31屆世大運， 原應在2021年舉行，但因為疫情兩度延期，在兩年後的2023年才確定於7月28日舉行。