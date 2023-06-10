聽新聞
test
0:00 / 0:00
成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火
根據大陸中國環球電視網（CGTN）的CGTN Global Watch官方推特，今年在成都舉行的世界大學運動會的聖火傳遞今天展開，在北京大學校內舉行的聖火點燃儀式由中共中央政治局七常委之一的中國國務院副總理丁薛祥點燃後，由他交給了第一棒的火炬手鄒敬園，今年世大運的火炬傳遞正式拉開帷幕。
鄒敬園隨即展開跑步行進傳遞聖火工作，準備由所有的火炬手一路跑回成都，在7月28日的晚間跑進大會開幕式。依據資料，鄒敬園是1998年在四川宜賓出生的大陸體操選手，曾在2017、18、19年贏得連續三屆的世界杯體操賽的雙槓冠軍 ，以及2017、18體操世錦賽的雙槓冠軍。
由於每位火炬的傳送距離約僅80公尺，光在北大校園內就需要30名選手傳遞世大運聖火。
由於丁薛祥的中央政治局常委，中國大陸由此表達對此次舉辦世大運的重視程度。這是第31屆世大運， 原應在2021年舉行，但因為疫情兩度延期，在兩年後的2023年才確定於7月28日舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言