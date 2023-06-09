強制同化穆斯林 陸「漢化運動」如何影響全國伊斯蘭教徒

中國雲南省一座清真寺的局部拆除計劃上周引發警民沖突，引起了國際社會對中國政府漢化伊斯蘭教五年計劃影響的關注。

網上影片顯示，數十名戴著防暴盾牌和警棍的警察雲南納古鎮的納家營清真寺外推開一群憤怒的當地居民，後者向他們投擲物品。相關視頻很快被中國社交媒體平台刪除。當地政府於5月28日發布通知，要求參與沖突的人「立即停止一切違法和犯罪行為」。

據報導，已有多名當地居民被警方逮捕。居住在海外的回族穆斯林活動人士對德國之聲表示，中國當局仍在敦促參與沖突的人自首，並誓言按原計劃拆除清真寺的圓頂和尖塔。

居住在美國的知名回族活動人士馬舉（音譯）表示：「當地居民仍然堅決抵制政府拆除清真寺重要結構的計劃，當地政府沒有撤回上周部署到現場協助驅散沖突的警察。」

納家營清真寺並非第一個面臨局部拆除的伊斯蘭宗教場所。過去幾年間，寧夏、甘肅、河南甚至北京的清真寺都發生過圓頂和尖塔被當地政府拆除的情況，並用中國式屋頂取而代之。

這是中國政府「漢化」伊斯蘭教計劃的一部分，該計劃旨在消除宗教中的「外來影響」，同時確保宗教與中國政府規定的傳統價值觀相符。

曼徹斯特大學的中國政治講師斯特勞普（David Stroup）表示：「在習近平的許多演講中都表明，他將外來宗教意識形態或傳統視為威脅，而伊斯蘭教是他非常關注的一個。」

中國的五年「漢化」計劃

據中國官媒《環球時報》在2019年1月的一篇報導，中國在該年通過了一項旨在在五年內「漢化」伊斯蘭教的法律，強調有必要確保伊斯蘭教「與社會主義相容」。

2020年9月的一次政府會議上，中國領導人習近平重申了確保「宗教健康發展」的必要性。 習近平在中國官媒新華社發表的一篇文章中表示：「要深入做好意識形態領域工作，深入開展文化潤疆工程」。

2022年9月，中國政協原主席汪洋對中國伊斯蘭教協會新一屆領導班子成員，他們需要「深入推進中國伊斯蘭教中國化」，「聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊」。英國普利茅斯大學的歷史與政治講師漢娜·提克（Hannah Theaker）指出，中國一些清真寺被拆除，其他一些則被合並，這是減少清真寺總數政策的一部分。

提克表示，中國政府還關閉了許多宗教學校和機構，同時加強對宗教領袖的意識形態控制。她告訴德國之聲：「這些措施伴還隨著對清真寺社區和非漢族社區（特別是移民）的高度騷擾性的監視。」

強制同化

一些海外回族穆斯林對德國之聲表示，許多中國穆斯林無法再維持符合傳統伊斯蘭教義的生活方式。

一位生活在馬來西亞的回族穆斯林女士表示：「中國政府從破壞穆斯林宗教場所著手，迫使我們同化到他們所建立的宗教規範中。」

曼徹斯特大學的斯特勞普補充說，北京的漢化運動實質上是試圖建立一個中共批准版本的伊斯蘭教，使民族社群成為「黨和國家價值觀的載體」。

斯特勞普告訴德國之聲：「我們可能會看到一個由國家批准的伊斯蘭教版本，由黨的要求進行監管和主導。」

北京推動「重新定義」伊斯蘭教

許多活動人士認為，回族穆斯林幾乎沒有多少回旋余地來反抗北京對伊斯蘭教的「重新定義」。 馬舉表示，盡管當地社區有所抵制，但他們的抵抗力量通常非常薄弱，地方政府通常會暫停清真寺的拆除計劃，但不會完全放棄。

他說：「雖然中國政府不會完全消滅伊斯蘭教，但他們會試圖破壞中國穆斯林社區的社會凝聚力，就像他們對其他組織和社區所做的那樣。」

斯特勞普認為，由於漢化運動在全國範圍內推進地不同步，穆斯林社群很少有機會組織大規模的動員或抵抗。

他告訴德國之聲：「該計劃首先在寧夏、甘肅南部、雲南、華東和青海啟動，就像突然之間社群被漢化，沒有任何事先警告或機會供他們組織抵抗。」斯特勞普認為，北京的運動可能導致伊斯蘭教地下化。

他警告說：「國家將決定宗教自由的限度和應有的範圍，這令人擔憂，因為當局可能將任何不符合國家意識形態的東西標記為潛在的極端主義，並將不符合規定的宗教言論視為恐怖主義或伊斯蘭原教旨主義的潛在溫床。」

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