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德國博物館調查八國聯軍文物 陸學者：返還是應該的

聯合報／ 聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
八國聯軍文物溯源議題，開始受到德國的重視，圖為1900年8月14日，俄、德、法、美、日、奧、義、英等8個國家組成的侵華聯軍攻陷北京城後舉行入城式。（ 新華社）
八國聯軍文物溯源議題，開始受到德國的重視，圖為1900年8月14日，俄、德、法、美、日、奧、義、英等8個國家組成的侵華聯軍攻陷北京城後舉行入城式。（ 新華社）

晚清八國聯軍進攻中國，紫禁城被佔領的期間，許多中國文物被掠奪到西方各國，對於這段歷史，德國有多間博物館近年開展「追蹤義和團文物」計畫，試圖從中找到1900年後從中國掠奪而來的館藏品，而大陸學者認為，對這樣的藏品「返還是應該的」。

據澎湃新聞報導，參與計畫的有7間德國的博物館，包含柏林國家博物館下屬的亞洲藝術博物館和民族博物館，漢堡MARKK博物館、漢堡工藝美術博物館，萊比錫格拉西應用藝術博物館，法蘭克福應用藝術博物館，以及慕尼克五大洲博物館。它們在2021年底啟動了「追蹤義和團文物」計畫，負責人、德國中央檔案館副館長克里斯汀．霍華德（Christine Howald）表示，這是西方世界首次系統地對八國聯軍侵華戰爭後的流失文物進行研究。

計畫原先在大陸國家文物局協調下，係與上海大學進行合作，不過受疫情影響而延宕，最後在2022年底改與北京故宮合作。德國方面目前挑選出了70件代表性的文物，包括瓷器、佛像和畫卷，並將這份名單提交給故宮博物院進行共同研究，計畫預計2023年11月結束。

霍華德強調，對義和團時期的文物溯源工作仍處於早期階段，文物歸還問題超出了文物溯源工作的範圍，涉及到了博物館政策和外交等領域。但是，如果確定這些文物是由德國殖民者非法掠奪的，她認為這些文物應該被歸還。

據指出，在八國聯軍時，德皇威廉二世（William II）一共派出2萬名士兵到中國，參與了瓜分戰利品的過程，尤其是大量的紫光閣文物。

中國政法大學國際法學院教授霍政欣表示，現有的國際法對中國20世紀初期流失的文物並沒有提供足夠的保護，他直言，從現行的法律層面來看，「中國不太容易追索這一時期的文物，但德國當時的行為肯定是不道德的。從情感和道德上講，返還也是應該的。這確實取決於德國人自己想做到什麼程度」。

他建議大陸政府應該利用歐洲反思殖民歷史的過程，主動選擇一些有代表性的文物，並通過溝通、合作和外交協調的方式與德國展開談判，「探討是否可以促成中國文物的返還」。

近年來德國積極反省殖民時期從非洲等地掠奪的文物，並進行歸還，但對於中國文物則迄未有相關的作為。

中共官媒環球時報旗下樞密院十號5月25日曾發文指出，1950年左右，東德曾將十面義和團旗幟和三卷《永樂大典》歸還給大陸，並對其在庚子事變中所犯下的罪行進行誠懇的道歉；蘇聯也曾在1951年和1954年時，向大陸歸還了63本《永樂大典》。不過，其餘當時參與八國聯軍的西方國家，則都沒有相關行動。

文物 博物館 德國

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