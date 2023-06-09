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堪比五一 端午火車票熱賣

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中新網指，端午火車票8日開售，客流量將堪比「五一」。圖／取自中新網
中新網指，端午火車票8日開售，客流量將堪比「五一」。圖／取自中新網

端午連假即將到來！大陸端午連假首日的火車票也於8日起正式開賣。中新網指出，由於端午鄰近暑假，隨著大陸高考、中考得陸續結束以及大專院校的放假。今年端午假期大陸旅遊市場有望延續「五一」的勢頭，成為近年以來「最火端午」。

中新網7日報導，今年大陸端午節連假時間為6月22至24日共3天。按目前大陸鐵路車票預售期15天的規定，自8日起，旅客可通過網路和電話購買端午假期火車票。而10日起，旅客可開始購買24日的火車票。

據5日發布的「2023年端午假期旅遊預測報告」顯示，截至4日的平台搜索量和提前預訂量來看，今年端午假期大陸旅遊市場有望延續「五一」態勢。

據悉，上月的「五一」長假，讓大陸鐵路旅客運輸交出「亮眼」成績，假日運輸期間（4月27日至5月4日），大陸全國鐵路共載運旅客約1.33億人次，較2019年同期增加2794萬人次，其中4月29日載運旅客1966.1萬人次，更是創下大陸鐵路單日旅客發送量的歷史新高。

此外，報導透過大陸鐵路12306APP發現，21日（端午假期前一天）當天北京至淄博的高鐵車票開售不久便被搶購一空。新晉「網紅城市」或再度迎來客流高峰。

不過，從機票來看，價格相較「五一」或出現回落。截至5日為止，端午假期境內機票均價相比「五一」假期下降17%，出境機票均價則相比「五一」假期持平。

機票 連假

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