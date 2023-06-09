南航開通北京直飛倫敦
中國南方航空CZ674航班當地時間7日晚從英國倫敦希思羅機場起飛前往北京大興國際機場，標誌著南航倫敦至北京大興往返直飛航線正式開通。
新華社報導，南航北京大興—倫敦希思羅航班每周7班，由空客A350機型執飛。去程CZ673航班11時55分起飛，15時45分抵達倫敦希思羅機場；回程CZ674航班22時30分起飛，次日15時25分抵達北京大興國際機場（以上均為當地時間）。
南航預計，該航線往返航班每日可為兩地輸送超過600名旅客。落地北京後，旅客可銜接飛往廣州、深圳、廈門、重慶、長沙等國內城市的航班，也可通過大興樞紐前往東京、大阪、塔什干等國際目的地。
2022年8月，中英兩國恢復直航。2023年以來，兩國航空公司紛紛加快恢復直航航班的步伐。
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