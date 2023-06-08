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陸白富美小三情牽國企高官！同款「免職裙」狂銷3000件 賣家急回應

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一起不倫戀因「街拍影片」曝光，相關話題持續在陸網延燒，不只男女主角的個人資訊被起底，董女上街穿的一身行頭也引起網友注意。圖／截自推特、淘寶
大陸一起不倫戀因「街拍影片」曝光，相關話題持續在陸網延燒，不只男女主角的個人資訊被起底，董女上街穿的一身行頭也引起網友注意。圖／截自推特淘寶

昨（7）日大陸一起不倫戀因「街拍影片」曝光，自網路瘋傳的影片畫面可以看到，一位白皙窈窕的美女和戴著眼鏡的中年男子十指緊扣，在四川成都愜意閒逛，兩人隨即遭到鏡頭捕捉，身分也馬上被網友認出。

這位男性名為胡繼勇，已結為人夫的他，身兼大陸中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理，婚外情爆出的當晚，胡男即火速遭到免職；而該事件的「女主角」董女，也被網友起底是正港白富美，更有傳聞指出是她包養胡男；相關話題持續在陸網延燒，不只男女主角的個人資訊被起底，董女上街穿的一身行頭也引起網友注意。

從街拍影片可以看出，董女身材火辣又高挑，在一襲粉裙下襯的膚色白皙，洋裝修身的剪裁也讓董女嫵媚的氣質更為突出。根據陸媒報導，這件同款「碎花洋裝」在事發當天馬上被網友扒出，一個下午銷量便突破了800件，董女在2021年上傳的好評和實穿照也被翻出。

董女在2021年對該洋裝稱讚連連，直呼「非常好看，姐妹們衝！」，更曬出實穿照。圖／截自微博
董女在2021年對該洋裝稱讚連連，直呼「非常好看，姐妹們衝！」，更曬出實穿照。圖／截自微博

實際到大陸網購平台淘寶查看，可以看到該洋裝有著粉綠相間的特殊花色，胸前和肩帶拼接了綠色絲綢的布料，而洋裝原先標價618元人民幣（約新台幣2660元），折扣後僅需556元（約新台幣2392元），和董女平時攜帶的名牌包包相比稍顯平價；從淘寶的數據更顯示，截至今日銷售量已突破3000多件。

該洋裝有著粉綠相間的特殊花色，胸前和肩帶拼接了綠色絲綢的布料。圖／截自淘寶
該洋裝有著粉綠相間的特殊花色，胸前和肩帶拼接了綠色絲綢的布料。圖／截自淘寶

見此，網友替這件洋裝起了「免職裙」、「小三裙」等外號，並揶揄道「這裙子，沒這身材還真穿不了」、「真是一個意外接一個意外。沒想到被街拍一夜成名，沒想到處理的這麽快，沒想到裙子還能熱銷」、「昨晚睡覺前看銷量才十幾，還在猶豫要不要買，今早一看1000+，果斷下單」、「同款裙子好找，同款高官可不好找啊」、「這惹禍的倒楣的裙子居然有人追款」、「客觀說這女的身材和衣服確實蠻好看，但是買同款的人是個什麽心態」。

販賣該洋裝的淘寶店鋪的店主也對兩年前的款式突然熱銷感到詫異，在店鋪首頁呼籲網友「理性消費」。

販賣該洋裝的店鋪的店主對兩年前的款式突然熱銷感到詫異，呼籲網友「理性消費」。圖／截自淘寶
販賣該洋裝的店鋪的店主對兩年前的款式突然熱銷感到詫異，呼籲網友「理性消費」。圖／截自淘寶

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