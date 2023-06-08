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端午小長假 中鐵上海局將發送旅客1500萬人次

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國鐵路集團的高鐵列車組。 取自中國鐵路官微
中國鐵路集團的高鐵列車組。 取自中國鐵路官微

上海證券報從中國鐵路上海局集團獲悉，2023年長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案近日已經出台。小長假運輸期間，該集團公司預計發送旅客1500萬人次，超過2019年同期客發量兩成以上。

報導說，其中，6月22日為客流最高峰日，當天預計發送旅客350萬人次左右。為此，鐵路部門在啟用高峰線的基礎上計劃增開134.5對旅客列車，努力滿足假期旅客出行需求。端午小長假期間，客發量將持續保持高位運行，日均客發300萬人次。

今年大陸鐵路端午小長假運輸期限自6月21日始至25日止，計5天。報導說，期間長三角鐵路客流將呈現以下四個特點：一是客流走勢預計將呈M型首尾雙高峰，即假期第一天（22日）形成出行高峰，假期最後一天（24日）形成返程高峰，雙高峰日客發量明顯高於日常；二是客流成分將以旅遊流、探親流為主，隨著暑假臨近旅遊消費市場日趨火爆；三是客流總體以中短途出行為主，短途客流主要集中在長三角各中心城市和旅遊城市間，中途客流則主要集中在高鐵4小時行程範圍內；四是新線客流成增量重點，新線輻射拉動效果明顯。

報導說，近年來，商合杭高鐵、連鎮高鐵、滬蘇通鐵路、鹽通高鐵、徐連高鐵相繼開通運營，新線將沿線地區與區域中心城市、重點城市有序串聯，起到輻射引流，便民出行的積極作用。剛剛過去的五一黃金周，上述新線客發量佔長三角鐵路客發總量的近兩成。

而為滿足旅客出行需要，上海局集團在啟用73對高峰線列車的基礎上，加大對重點地區、重點時段和熱門方向的運力投放，計劃增開去往佛山、廣州、珠海等方向直通旅客列車13對；計劃增開杭州至台州、徐州至南京、南京至啟東、南京至上海、南通至上海、杭州至台州、南通至南京、合肥至淮北等方向間的管內臨客列車121.5對。

上海 高鐵

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