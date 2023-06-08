陸牽手不倫照真相逆轉！陸高官胡繼勇被包養 女子被起底背景超狂

中國大陸昨日一張攝影師在四川成都街頭街拍的正妹照竟掀起軒然大波！由於該名被拍攝的高挑女子十指緊扣的男性，為大陸中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理胡繼勇，該名男子為已婚身份，目前婚外情被爆出後已被火速停職。

包括大陸微博和推特，都有網友起底該名女子的身份，更直指兩人的關係恐怕將顛覆三觀，網友指出，這名董姓女子無論在社會的地位、財富甚至是外貌都明顯高過胡繼勇，胡繼勇恐怕才是她包養的男子之一。

網友稱董姓女子早年曾到日本早稻田大學留過學，也在美國受過教育，學習有成後才海歸回到大陸位居要職，父親也是大陸官方重點栽培人才之一，家中十分富有，女子全身上下全都是高級名牌貨。

圖擷自推特

董姓女子的微博現已關閉，但仍有不少網友瘋傳她似乎非常喜愛拍攝十分撩人的性感照，包括各式泳衣、性感旗袍、性感內衣照，由於女子皮膚白皙、身材比例堪比模特兒，讓陸網友紛紛稱讚她是真正的白富美。

不僅如此，網友還翻出董姓女子在中石油北京項目管理公司內部獲頒健身達人的照片，她曾自承一週有規律的健身，公司還稱讚董姓女子是「奮鬥中的榜樣」、「董為人熱情，性格開朗、對待工作一絲不苟」、「獲得公司幹部員工的廣泛認可」，因此獲得「北京項目管理公司和公司2022年度 QHSE先進個人榮譽稱號」。

圖擷自推特

董女在獲頒健身達人時也寫出自己的性格、嗜好：「樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動」、「每週進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念」。

網路也流傳出胡繼勇曾經頒獎給董姓女子的合影，並有兩人不倫證據的酒店影片。

網友看了董姓女子的照片後表示，「說實話，真不怪領導把持不住，這誰頂得住啊？」有人還認為董姓女子的外貌和身段，像極日本女演員三吉彩花。

擷自推特