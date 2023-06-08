兩岸街舞同場 邀台舞者登陸

「希望更多兩岸街舞愛好者、從業者加入我們的團隊，一起推進街舞的發展。」在6日於福州舉行的2023年海峽兩岸街舞行業發展交流會上，福建省舞蹈藝術協會理事、泰國藝術大學在讀博士淩曦發出邀約。

中新社報導，2023年海峽兩岸街舞行業發展交流會由中國舞蹈家協會街舞委員會福建聯盟、福建省街舞協會、福州市青年聯合會主辦。兩岸街舞相關從業人員登台炫技，分享心得、創業運營經驗和參與兩岸交流的故事。

「有個機會到大陸學習交流，我發現這裡既有包容性，也有更好的街舞文化氛圍和商業模式，就決定把品牌帶過來發展。」台灣動態藝術協會技術顧問、Step Crew街舞主理人翁英哲，2006年在台北和隊員一起創辦了舞蹈教室，也經營街舞服飾、承辦賽事。

從台灣帶來幾名街舞老師，翁英哲在廈門組建團隊，也經常邀請台灣老師來分享、交流，邀請台灣小朋友來比賽。在他看來，熱愛街舞的人在一起，可以沒有任何隔閡地交流，希望未來有更多機會和平台讓兩岸街舞人交流、切磋。

隨著大陸街舞發展，教學市場日趨火爆，商業場景不斷拓展，再加上大陸發布31條等惠台利民措施，台灣街舞界登陸發展的意願大為增強。

台北女生李昕也成為一名登陸從事街舞教學的台灣舞者。從小學芭蕾舞、現代舞的她，高中時期接觸街舞社，開始學習街舞。如今，她在廈門教大人和小朋友跳舞，會融合在台灣學過、大陸當下流行的舞蹈動作。 「大家多互相交流，在一起跳舞，讓街舞的風格更多元、更自由。」李昕說。