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街拍變捉姦？陸國企高官「慰問基層」到牽去逛街 全程緊盯小三下場慘

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國企負責人疑似與小三牽手逛街，因被街拍曝光，在陸網流傳。奔流新聞
大陸國企負責人疑似與小三牽手逛街，因被街拍曝光，在陸網流傳。奔流新聞

抖音等大陸影音平台7日流傳，一位北京國企負責人在四川逛街時，與疑似小三女子牽手逛街的影片，引起中共中紀委旗下的中央巡視組關注，表示將督促查實，並按照中共黨紀黨規處理。

在網傳畫面中，一名戴著細框眼鏡的中年男子，與穿著粉色細肩吊帶裙的女子，在四川成都街上牽手逛街，因女子外型亮麗，被製作美女街拍的創作者拍下後上傳，意外曝光並引發討論。

據陸媒頂端新聞報導，不少大陸網友指認，該男子疑似寰球工程項目管理(北京)有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇。在核查後，發現這家公司的官方微信帳號「北京項目管理公司寰球項目公司」，於4月20日曾發文報導，胡繼勇一行到四川石化項目調研項目執行情況、指導工作開展，慰問一線員工。

雖陸媒致電該公司未獲正式回應，或有員工表示不知情，但7日上午，「北京項目管理公司寰球項目公司」帳號有關胡繼勇的發文被撤下，中午時，該帳號已被自主註銷、停止使用。這家公司的大股東為中國石油集團工程有限公司，屬於大陸國企。

對此，中共中央第十巡視組巡視中國石油天然氣集團有限公司值班人員在接到反映後，回應稱，已經登記相關情況，將督促查實，如果屬實，相關部門將按照中共黨紀黨規處理。

有知情者向陸媒透露，牽手的女子不是胡某某的妻子，也不是女兒，兩人先前在成都逛街，被網友街拍後發布。並有訊息稱，該女就是公司技術部員工董某某，算是胡繼勇的下屬，還曾在網路上發布多張美照，因此也有大陸網友質疑，「那麼高的油價，全給領導拿去養小三了」。

該公司曾發布這名高層4月底到四川出差的訊息，但公司帳號在事發後已經註銷。澎湃新聞
該公司曾發布這名高層4月底到四川出差的訊息，但公司帳號在事發後已經註銷。澎湃新聞
有陸媒報導稱，該大陸國企負責人夫妻檔，與疑似小三的女子都在同一家公司工作，圖為公司開會畫面。頂端新聞
有陸媒報導稱，該大陸國企負責人夫妻檔，與疑似小三的女子都在同一家公司工作，圖為公司開會畫面。頂端新聞

北京 中共 抖音

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