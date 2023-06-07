攝影師街拍專挑低胸白皙正妹 意外捕捉陸高官極樂出差行

俗話說人在做天在看，愈是以為完美隱藏的秘密，愈有可能不經意遭人公諸於世。近日一段流傳於抖音的影片遭網友瘋傳，起初以為是攝影師專挑街頭正妹拍攝的短片，殊不知眼尖網友發現正妹手牽的男主角，竟是大陸一名高官，不倫戀就此曝光。

從網路上流傳的影片可見，街上一位長相斯文的眼鏡男子，手牽身穿粉紅色花卉低胸洋裝、留著一頭烏黑長髮的白皙正妹，2人愜意逛街的放鬆畫面全被攝影師捕捉。似乎因該名女子氣質脫俗，令攝影師忍不住不斷捕捉她的畫面。

正當人以為僅是一段正妹逛街的影片時，有眼尖網友發現斯文眼鏡男的來頭不簡單，其實他是中國石油集團北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，據悉他到四川出差進行石化項目調研，恰好他帶小三一同出差，閒暇之餘逛街時被攝影師捕捉偷情鐵證。

微博網友加碼爆料，胡繼勇手牽的白皙正妹和胡的元配，三人恰好都在同一個單位就職，直呼「整個單位都在傳八卦」。

事情曝光後網友熱烈討論，「以後要嚴禁街拍了」、「很快估計就闢謠說是女兒或是乾女兒了。反正絕對不會承認是小三」、「黨支部書記都在比賽誰有三妻四妾」、「中石油啊，那正常」、「街拍本來以為拍了一個愛情故事，沒想到，拍了一個愛情事故」。