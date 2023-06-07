青少年都在「裝沒事」？港機構調查：6成不容許自己追求快樂
受疫情及社會環境影響，現今青少年在學業及生活都面對不少壓力。突破機構調查顯示，逾半青少年對社會及個人生活感到壓力。研究發現不少青少年逃避負面情緒，或逼迫自己更積極，造成更大壓力。其中，六成受訪者為生活放棄做自己覺得高興的事，不容許自己追求快樂，更有六成人認同「就算我情緒低落，也要表現得很開朗」。
突破機構於2021年10月至12月進行「青少年正負面情緒與自尊感」研究，訪問506名10至29歲青少年，結果顯示六成青少年對社會感到壓力，逾五成對個人生活感到壓力。
10分滿分中，青少年的快樂指數為5.9分，痛苦指數為4.8分。報告指，青少年愈感到生活壓力大，愈覺得自己痛苦，自尊感亦愈低。
報告指出，要提高青少年自尊感，需開放面對情緒，包括允許自己追求快樂，以及接納負面情緒。但調查中有六成青少年會為生活放棄做自己覺得高興的事，亦有六成人會因不想讓人以為自己有問題，而不表達自己有負面情緒（回答選項為：「就算我情緒低落，也要表現得很開朗」）。
情緒觀念也與「開放面對情緒」相關，有近五成受訪者認為只要不理會負面情緒，「就會慢慢沒感覺」，報告指出，青少年越抱持這種情緒觀念，越不會「開放面對情緒」。
報告總結，當青少年在困境壓力下，提升抗壓力的同時，亦需要建立「開放面對情緒」的態度，做自己覺得開心的事、學習接納自己的負面情緒。
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