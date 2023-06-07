快訊

台積電美國廠員工抱怨加班文化 劉德音：不願值班不要來

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱小姨子半邊屁股是姐夫的！ 大學生訂婚宴「口嗨」惹怒娘家…他反斥：反應太大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男大生在婚宴上講出了對小姨子不尊重的話，惹得大家不愉快。 示意圖／ingimage
一名男大生在婚宴上講出了對小姨子不尊重的話，惹得大家不愉快。 示意圖／ingimage

一名男大生近日在論壇上以「訂婚宴開玩笑，現在女方家不願意結婚了怎麼辦？」為題發文，他表示在哥哥的訂婚宴上不小心喝多了，當著親戚和長輩們面前說「小姨子有半邊屁股是姐夫的，我哥以後有福了！」不料女方打算取消婚事，他認為只是開玩笑，反批小姨子反應太太，「我父母和哥哥不要顏面嗎？」

綜合陸媒報導，這名大學生在「知乎」論壇上表示，自己講了那句話後，小姨子馬上摔了筷子問他什麼意思，打的什麼主意，她還沒結婚，只是個高中生，這門親事要是成了，以後她不知要被欺負到什麼程度，後來她還大哭大鬧掀了桌子，最後這場婚宴不歡而散。

後來他又發文澄清指自己其實是在男性親戚那桌和叔叔伯伯們說的，大家喝多了想著活躍氣氛，「這種話大家聽到都知道是玩笑，不存在什麼性騷擾，純屬口嗨一下，大學男生宿舍寢室夜話這些也是正常的，懂的都懂。」

他不滿小姨子大動作跑來男方家親戚這邊掀桌，「以後別人會怎麼看她？難道她不考慮自己姐姐嗎？不丟雙方長輩的臉嗎？」、「我爸媽和我哥哥要不要顏面？我大伯也說她過分，一家人私底下怎樣都好解決，不顧全大局是不行的。」他批小姨子這樣鬧，村裡已經有閒話說了，把他家搞得很難堪。

然而網友們看完都痛批說「顧全大局的大伯、消失的父親、當眾開黃腔的弟弟、還有好脾氣的哥哥」，從他開黃色玩笑還能吼人家妹妹就知道一家子劣質基因了，「現場沒人賞他巴掌，我覺得不正常。」

「什麼嫂子？哪裡有嫂子？人家叫性騷擾受害著她姐」、「女方父母有教養，不像這家人一點倫理道德都沒有」、「他哥甚至叫小姨子讓讓，什麼家風可見一斑」，還有人認為，這是禮數問題吧，還是讀高中的女孩，「對一個未成年的學生開這種低俗的玩笑真的好嗎？」

延伸閱讀

女相親揪23名親戚狂嗑8.6萬 他嚇壞沒付錢就跑被告了

不是撿屍！短裙辣妹「上衣掀起」醉倒路邊 大叔走近做2舉動被讚爆

大陸生育率跌至0.5 專家：要警惕終身不婚不育情況

北大女學生遭前男友凌虐輕生案 7日將宣判

相關新聞

陸高考今登場 1291萬考生創新高

中國大陸一年一度的高考（大學入學考試）今起登場，今年考生人數達一二九一萬人為史上之最。同時今年又是疫情解封、實施「乙類乙...

AI換臉、變聲冒充好友 視頻電話詐財難防

AI應用逐步落地，但人類還沒來得及開始提出如何與AI和平相處的對策，就已先被AI打敗。最近不斷興風作浪的AI詐騙，成功率...

獨歌「願榮光歸香港」 港府申令要禁播

港府律政司長向香港高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台，傳播反送中運動中流行起來的歌曲「願榮光歸香港」，指其...

AI盜臉「造黃謠」 還假裝明星直播賣貨

近年，AI技術逐漸更低的使用門檻和創作成本，給施害者甚至不法分子提供了便利，AI換臉詐騙、換明星臉直播賣貨、換臉和明星「...

稱小姨子半邊屁股是姐夫的！ 大學生訂婚宴「口嗨」惹怒娘家…他反斥：反應太大

一名男大生近日在論壇上以「訂婚宴開玩笑，現在女方家不願意結婚了怎麼辦？」為題發文，他表示在哥哥的訂婚宴上不小心喝多了，當著親戚和長輩們面前說「小姨子有半邊屁股是姐夫的，我哥以後有福了！」不料女方打算取消婚事，…

陸高考登場 1291萬名考生趕考！上海考場分設男女生安檢通道

中國大陸高考（大學入學考試）7日起正式登場！今年有1291萬名考生報名應試，相較去年考生人數增加了98萬人，創下大陸高考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦