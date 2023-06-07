陸公立大學喊窮 學費飆漲54%

經濟疲弱加上地方財政吃緊下，據報中國大陸部分大學今年大幅提高學費，最高漲幅達百分之五十四。

路透報導，在三年疫情防控政策衝擊、房地產危機和經濟疲弱使大陸地方政府陷入財政困境下，大陸部分大學的學費出現了大幅上漲。這些大學幾乎都是公立學校，高度依賴官方資助。

上海華東理工大學四日發布，該校主修科學、工程和體育教育的新生學費漲幅達百分之五十四，每年達到人民幣七七○○元，約新台幣三萬三千元。該校文科新生學費也上漲了三成。

上海電機學院五日也發通知，理工科專業學費上漲四成，管理學、經濟學和文學專業學費則比去年上漲三成。

據報導，上海市四月在一次公開聽證會後決定，從今年秋季開始的新學年將提高學費，這是近廿年來首次調整。

大陸人口密集的西南省分四川，及東北的吉林也上調了不同專業的學費。據當地政府聲明，四川學費漲幅高達四成一。