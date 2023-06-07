維京遊輪遊歐洲內河 再迎陸客

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

國際知名跨國遊輪公司維京遊輪日前在荷蘭阿姆斯特丹正式重啟服務中國市場的歐洲內河遊輪業務。

新華社報導，6月1日首批100多位來自中國的客人登上停泊在阿姆斯特丹的一艘維京遊輪，開始為期11天的「萊茵河魅力之旅」。

當天船長馬里厄斯·巴倫西亞·安德里斯帶領船員用中文熱情迎接每一位中國客人，還與多位中國客人合影留念。

安德里斯說，時隔三年，維京遊輪正式回歸服務中國市場，並已做好充分準備，將為中國遊客提供更好的服務、多樣化的產品。

維京遊輪中國區董事總經理唐博文表示，維京遊輪看好中國經濟前景和市場潛力，此次重啟服務中國市場的歐洲內河遊輪業務，也反映了維京遊輪投資中國市場的堅定承諾。

唐博文說，維京遊輪2016年正式進入中國市場，推出專為中國客人定制的歐洲內河遊輪產品。

荷蘭

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