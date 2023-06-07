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端午出遊 陸「2小時旅遊圈」正夯

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國將迎來端午節假期。中國在線旅遊平台去哪兒5日發佈的「2023年端午假期旅遊預測報告」稱，從截至6月4日的平台搜索量和提前預訂量看，今年端午節假期中國旅遊市場有望延續「五一」勢頭。

中新社報導，平台數據顯示，受假期時長影響，端午節假期出行仍是周邊遊、短途遊居多。但得益於通暢的高鐵線路和低價機票，圍繞大城市的「2小時旅遊圈」成為出行新趨勢。如從北京出發，1小時可實現京津冀多個城市通達，2小時能到達遼寧朝陽、山西大同、山西陽泉、山東德州、山東濟南等城市；上海和杭州的2小時旅遊圈，可覆蓋江蘇南京、南通、鹽城，安徽宣城、滁州、馬鞍山等；廣州出發2小時內可抵達湖南衡陽、郴州，廣西梧州等。

從城市選擇看，北京、成都、上海、廣州、武漢、長沙、重慶、西安等熱門旅遊城市熱度不減；青島、威海、杭州、廈門等沿海城市熱度增長明顯。部分城市如鄭州、濟南、成都、溫州、福州等憑藉有吸引力的機票價格，吸引旅客前往。

從旅遊成本看，價格相對友好。相較「五一」，端午節機票平均支付價格降低近二成。從提前預訂量來看，旅客量也不會達到「五一」量級，除熱門旅遊城市外，大多數城市將迎來「不貴、不擠」的假期。

從群體看，年輕人是出行「主力軍」。平台大數據顯示，相較「五一」假期，端午節旅客年輕人占比更高。這當中既有「五一」未能順利出遊的人群，也有高考結束後即將開始畢業旅行的高中畢業生。

去哪兒大數據研究院研究員蕭鵬說，「距離近、花銷少、不擁擠、漲價少、住得好、美食多」成為年輕人做端午旅遊策畫的重要衡量標準，但除了這些硬指標，當地市場公平透明、城市文明好客等與人有關的軟指標，也影響年輕旅客的決策。

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