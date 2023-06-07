聲音藝術博物館 聽見老北京

籌備三年的聲音藝術博物館，日前在北京通州區宋莊開館。聲音藝術博物館院落總面積8200平方公尺，展覽空間面積6400平方公尺，為觀眾奉上融合社會之聲、自然之聲、生活之聲的藝術盛宴。

「磨剪子嘞－搶菜刀－」步入聲音藝術博物館老北京聲活展廳，這句家喻戶曉的吆喝聲便流入耳畔。這一展區通過沉浸式聲場、故事敘述、文物和老物件，來講述20世紀初北京的日常生活場景。從鴿哨、鳥籠、蛐蛐罐到遊商響器，一件件老物件以及它們所承載的聲音記憶，讓整個展廳升騰著老北京濃濃的煙火氣。

在展覽現場，觀眾可以通過音視頻作品，感受北京清末民初的民間生活。其中音頻的主要素材，取自於聲音藝術博物館聯合創始人秦思源多年收集的老北京聲音，視頻畫面風格參考的是秦思源外婆凌叔華為她自傳「古韻」畫的插圖。其全景聲效果是根據每個場景內容而設計的，令人感覺如臨其境。展廳中央還有一棵用槐樹、柿子樹、棗樹、榆樹、海棠樹等北京常見樹木木材塑造的「大樹」，營造出胡同四合院裏的親切氛圍。

戴上耳機，點擊螢幕上的播放鍵，就能聆聽到上千年前新疆的古代語言。「語音」展覽單元通過與資深學者合作，把一千多年以來近乎消失的語言，呈現在現代觀眾的聽覺中。

聲波實驗室則通過各種互動裝置的操作與演示，讓聲波呈現在觀眾眼前。「快過來看啊，這個水還能倒流呢。」幾名觀眾駐足在「聲波噴泉」裝置作品前發出驚嘆聲。原來，這個「聲波噴泉」裝置作品，是聲波頻率對水流的震動影響與相機拍攝頻率的關係所產生的特殊效應。

「音顧」中國當代藝術中的聲音創作三十年回顧展，將通過半年的輪展周期，回顧過去三十多年來中國當代藝術中，以聲音為主要媒介的藝術創作實踐。而聲音實驗專案將定期邀請來自不同領域的專家，探索有關聲音的奧祕。