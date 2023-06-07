牽手阿比讓 廣州港好友達55個

廣州港與科特迪瓦共和國阿比讓自治港5日正式簽署友好港合作協議，締結為友好港。截至目前，廣州港國際友好港數量已經達到55個。

中新社報導，根據友好港合作協議，廣州港與阿比讓自治港將共同搭建長期全方位合作關係，互相分享最優的港口運營和管理經驗，加強在投資、互訪、新技術推廣、人員交流、綠色港口等方面的合作和溝通，共同完善港口服務能力，促進區域經濟發展。

據介紹，科特迪瓦被譽為「西非明珠」，地理位置優越，基礎設施良好。阿比讓自治港是西非最重要的天然良港和集裝箱碼頭之一，也是布吉納法索、馬利等西非內陸國家的主要出海口和進出口貨物集散地，主要出口咖啡、可可、香蕉、木材、礦產品等，進口貨物主要是石油、糧食、百貨、機械等等。

阿比讓自治港港務局局長嚴．西埃表示，廣州港和阿比讓自治港都是世界上重要的兩個港口，加強合作交流將增強兩地在國際貿易中的競爭力。如今，科特迪瓦正在加快推進港口基礎設施建設，希望與廣州港加強合作，進一步增加兩港之間關於港口運營和投資、管理、互訪、人員培訓、先進技術、綠色港口方面的交流。

廣州市港務局局長孫秀清表示，廣州港與阿比讓自治港締結友好港，將是廣州與非洲進一步加強國際貿易交流、促進區域合作的一個新開始、新起點。他希望能夠以此為契機，進一步暢通中非交流渠道。

廣州港股份有限公司業務總監孫邦成表示，作為非洲和東南亞航線樞紐港，廣州港一直以來重視對非貿易，已開通非洲航線24條，實現非洲主要港口全覆蓋，其中5條直達科特迪瓦。

目前，廣州港已與馬來西亞巴生港、泰國林查班港、俄羅斯聖彼得堡港等港口締結友好合作關係。廣州港已開通集裝箱航線263條，其中外貿班輪航線157條，與此同時，設立海外辦事處6個，締結國際友好港55個。