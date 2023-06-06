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大陸造船業又一里程碑 可搭載5,246人的巨型郵輪出塢

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸第一艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」，6日中午在中國船舶集團上海外高橋造船有限公司出塢。 （中新社）
大陸第一艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」，6日中午在中國船舶集團上海外高橋造船有限公司出塢。 （中新社）

中國大陸造船業又締造一個新的里程碑。全長323.6公尺、型寬37.2公尺、總噸位13.55萬噸、24層樓高、可搭載5,246人的大陸首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」，6日中午在中國船舶集團上海外高橋造船有限公司正式出塢，象徵這艘郵輪整船主體建造已基本完成。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，大型郵輪與航空母艦、液化天然氣船並稱為世界造船業三顆「皇冠明珠」。

《中國船舶報》表示，「愛達．魔都號」象徵中國船舶工業已初步掌握大型郵輪設計建造的關鍵核心技術，是大陸造船業向大型郵輪批量化、系列化建造邁出了具有里程碑意義的一步。

「愛達．魔都號」目前整體建造進度已完成93%左右，內裝工程也完成了85%左右。按計劃，「愛達．魔都號」將在今年底前交付，明年初投入運營，並以上海為母港開航國際航線。

報導稱，「愛達．魔都號」船體塗裝從敦煌壁畫藝術中採擷靈感，以「絲綢之路」為主題，選取中式美學的敦煌飛天及天女散花，將經典的顏色與靈動的線條融為一體，創新演繹東方文化韻味。

「愛達．魔都號」共有2,826間艙室，總面積約3.46萬平方公尺，滿載時可搭載5,246名乘客。同時，高達16層的上層建築生活區，還擁有劇院、特色餐館、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等休息設施。

作為目前全球最複雜的單體機電產品，這艘大型郵輪的零部件數量多達2,500萬個，相當於大陸國產客機C919的5倍，復興號高鐵的13倍；線纜超過4,300公里，約等於上海到拉薩的距離。

外高橋造船大型郵輪工程項目副經理吳曉源表示，目前「愛達．魔都號」的內裝進度達到85%左右。具體來說，船舶內部艙室壁板、天花板、頂燈等已全部完成，目前主要是進行地面鋪設，後期還要完成剩下的「軟裝」工程。這些剩下的工作都將在出塢後的階段完成。

「愛達．魔都號」預計7月開始第一次試航，預計持續18天左右，主要是驗證動力和推進系統、消防、火警、救生、通信導航等涉及郵輪安全的各項功能。8月將開始第二次試航，主要是驗證船上的各項設施能否滿足遊客和船員的各項需要等。

圖為「愛達．魔都號」劇場區域正在進行的裝修工程。 （中新社）
圖為「愛達．魔都號」劇場區域正在進行的裝修工程。 （中新社）
「愛達．魔都號」正在進行內部裝修工作。截至6月3日，已有約1,000間客房、員工餐廳和醫療中心等完成內部裝潢。 （中新社）
「愛達．魔都號」正在進行內部裝修工作。截至6月3日，已有約1,000間客房、員工餐廳和醫療中心等完成內部裝潢。 （中新社）

郵輪 上海

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