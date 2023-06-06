兩岸龍舟賽 47隊廈門競技

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023海峽兩岸（集美）龍舟文化節暨第十六屆「嘉庚杯」、「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽3日在廈門集美龍舟池啟幕。來自兩岸的47支龍舟隊伍相聚廈門，其中台灣參賽隊伍19支（含大陸台胞隊伍2支），共有約500名台胞參與賽事。 　

中新社報導，本屆龍舟賽是第十五屆海峽論壇系列活動之一，設有青少年男子組和女子組、社會男子組和女子組4個組別，當天進行的是200米和500米直道賽，4日上午將進行「嘉庚杯」、「敬賢杯」總決賽及頒獎儀式，4日下午進行第八屆中國龍舟拔河公開賽。 　　

此次率領24名隊員前來角逐200米直道賽的台灣花蓮縣立體育高中隊教練侯鴻章，祖籍福建泉州。他說，「端午節是傳統四大節日之一，在台灣我們也吃粽子、划龍舟。對於老祖宗留下來的東西，我們要好好傳承」。划龍舟可以將老一輩和年輕一輩連接起來，在競技中體驗中華文化的魅力。 　　第四次前來集美參加龍舟賽的台灣東華大學大三學生張宇琛表示，他從高中開始就划龍舟，很喜歡這種團隊活動，大家在同一艘船上，共同努力加油，這種感覺特別好。

時值陳嘉庚先生創辦集美學校110周年、集美學村命名100周年之際，除精彩賽事之外，本屆龍舟文化節以「兩岸一家過端午，百年學村賽龍舟」為主題，特邀兩岸青年參加海峽兩岸（集美）端午文化論壇、集美（端午）詩歌節等活動，促進兩岸文化交流。

龍舟賽 划龍舟 廈門

延伸閱讀

嘉縣東石龍舟競賽復辦點睛 端午節熱情開賽

新竹縣長盃龍舟賽端午節登場 比賽總獎金達43.5萬

議會、市府龍舟賽下戰帖 康裕成、陳其邁隔空叫陣

影／郭台銘忘了昨晚山盟海誓？ 柯文哲愣住3秒：君子之交淡如水

相關新聞

世界無人機大會 3000多架深圳亮相

「2023第七屆世界無人機大會暨第八屆深圳國際無人機展覽會」昨天（5日）在深圳會展中心閉幕。本屆共有海內外300多家企業...

北京軌道平谷線 進入施工高峰期

北京市重大項目辦表示，北京首條跨市域區域快線—軌道交通平谷線（簡稱平谷線）已進入全面建設階段，計劃2024年底全線結構洞...

國際郵輪人才培訓 2台生通過考試

福建海事局披露，兩名台灣在校大學生2日在廈門完成首期國際郵輪人才培訓試點項目，並順利通過理論和實操評估考試，待審批後將取...

兩岸龍舟賽 47隊廈門競技

2023海峽兩岸（集美）龍舟文化節暨第十六屆「嘉庚杯」、「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽3日在廈門集美龍舟池啟幕。來自兩岸的47...

福州濱海快線 年底通車

連通福州主城區至長樂機場的快速軌道交通線已開始鋪軌。這條濱海快線全長62.4公里，設計時速為140公里，預計年底前完工通...

諷解放軍釀文字獄 陸脫口秀須官方審查 等同封口

中國大陸脫口秀演員李昊石（藝名：「House」）日前在表演時脫口說出的一段哏，被舉報涉嫌侮辱解放軍。事件經發酵，正在往一般人預料之外的方向發展。House所屬的「笑果文化」遭重罰，House本人被解除合約，演出協會對House全面抵制，北京警方更對House嚴重侮辱「人民子弟兵」立案調查，笑果文化也全面暫停演出。中國大陸一度火紅的脫口秀演出，正進入史上最寒冷的冬天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦