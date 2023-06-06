兩岸龍舟賽 47隊廈門競技

中國大陸脫口秀演員李昊石（藝名：「House」）日前在表演時脫口說出的一段哏，被舉報涉嫌侮辱解放軍。事件經發酵，正在往一般人預料之外的方向發展。House所屬的「笑果文化」遭重罰，House本人被解除合約，演出協會對House全面抵制，北京警方更對House嚴重侮辱「人民子弟兵」立案調查，笑果文化也全面暫停演出。中國大陸一度火紅的脫口秀演出，正進入史上最寒冷的冬天。

2023-06-06 00:10