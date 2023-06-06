兩岸龍舟賽 47隊廈門競技
2023海峽兩岸（集美）龍舟文化節暨第十六屆「嘉庚杯」、「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽3日在廈門集美龍舟池啟幕。來自兩岸的47支龍舟隊伍相聚廈門，其中台灣參賽隊伍19支（含大陸台胞隊伍2支），共有約500名台胞參與賽事。
中新社報導，本屆龍舟賽是第十五屆海峽論壇系列活動之一，設有青少年男子組和女子組、社會男子組和女子組4個組別，當天進行的是200米和500米直道賽，4日上午將進行「嘉庚杯」、「敬賢杯」總決賽及頒獎儀式，4日下午進行第八屆中國龍舟拔河公開賽。
此次率領24名隊員前來角逐200米直道賽的台灣花蓮縣立體育高中隊教練侯鴻章，祖籍福建泉州。他說，「端午節是傳統四大節日之一，在台灣我們也吃粽子、划龍舟。對於老祖宗留下來的東西，我們要好好傳承」。划龍舟可以將老一輩和年輕一輩連接起來，在競技中體驗中華文化的魅力。 第四次前來集美參加龍舟賽的台灣東華大學大三學生張宇琛表示，他從高中開始就划龍舟，很喜歡這種團隊活動，大家在同一艘船上，共同努力加油，這種感覺特別好。
時值陳嘉庚先生創辦集美學校110周年、集美學村命名100周年之際，除精彩賽事之外，本屆龍舟文化節以「兩岸一家過端午，百年學村賽龍舟」為主題，特邀兩岸青年參加海峽兩岸（集美）端午文化論壇、集美（端午）詩歌節等活動，促進兩岸文化交流。
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