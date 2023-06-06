國際郵輪人才培訓 2台生通過考試

福建海事局披露，兩名台灣在校大學生2日在廈門完成首期國際郵輪人才培訓試點項目，並順利通過理論和實操評估考試，待審批後將取得船員證書。這是首次由兩岸高校（大學）聯合展開郵輪人才培養試點工作。

中通社報導，兩名台灣大學生日前參加了首屆海峽兩岸國際郵輪人才聯合培養班。該項目由兩岸高校聯合開辦，培訓內容包括國際航行船舶專業英語、船舶防火與滅火、海上個人求生、基本急救、個人安全與責任等。 台灣大學生通過線上方式在台灣高校完成規定理論課程後，再到廈門高校進行實操培訓。通過評估考試後，他們將獲得大陸海事部門頒發的合格船員證書。

來自台灣的大學生李同學說，隨著全球郵輪產業的蓬勃發展，今後她的就業方向也正在考慮郵輪領域。這次正好有這樣的機會，讓她能夠早日實現自己的目標。

廈門海事局有關負責人指出，希望通過兩岸高校聯合培養郵輪人才的模式，為大陸航運人才市場注入更多的兩岸新鮮血液，也能依托大陸郵輪產業給台灣同胞提供更多就業機會。