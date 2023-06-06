北京軌道平谷線 進入施工高峰期

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京市重大項目辦表示，北京首條跨市域區域快線—軌道交通平谷線（簡稱平谷線）已進入全面建設階段，計劃2024年底全線結構洞通。線路建成通車後，河北省北三縣（三河市、大廠回族自治縣、香河縣）到北京城市副中心將實現最快9分鐘通達，有效緩解跨界道路的交通壓力。

中新社報導，北京市重大項目辦相關負責人表示，今年，北京軌道交通新機場線北延、平谷線，城際鐵路聯絡線一期工程、京唐城際鐵路北京隧道段、城市副中心綜合交通樞紐等工程進入施工高峰期，城市副中心軌道交通M101線、6號線南延建設全面展開。 　　

平谷線是打造「軌道上的京津冀」的骨幹線路。線路全長81.2公里，共設置車站21座。其中，北京段長約51.2公里，設站16座；河北段長約30公里，設站5座。線路西起北京市朝陽區東大橋，東至北京市平谷新城，串聯了北京CBD核心區、北京城市副中心、河北省三河市、北京市平谷新城等重點功能區。

平谷線已進入全面建設階段，主體結構完成27%，6座車站實現封頂，線路高架段開始架梁施工，計劃2024年底全線結構洞通。線路建成通車後，河北省北三縣到北京城市副中心最快9分鐘通達，河北省北三縣到北京CBD地區最短時間約32分鐘，平谷區到CBD地區最短時間約55分鐘。

近年來，北京陸續開通京張高鐵、京雄城際等國鐵線路，豐台站改建工程已投入使用，環首都「一小時交通圈」逐步擴大。目前，城際鐵路聯絡線一期（大興國際機場至廊坊東站）工程、京唐城際鐵路北京隧道段正在加快推進建設。「北京市軌道交通線網規劃（2020年-2035年）」顯示，到2035年，北京規劃線網總規模約2683公里，其中城市軌道交通里程約1625公里、區域快線里程約1058公里。

北京 機場 高鐵

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