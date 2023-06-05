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陸網全炸鍋！學餐吃到「老鼠頭」送驗卻稱是鴨脖 校方驚人內幕更被爆出

聯合新聞網／ 綜合報導
有學生發現，學校餐廳的餐點混入了疑似「老鼠頭」的異物，相關話題持續在陸網發酵。圖／截自微博影片
有學生發現，學校餐廳的餐點混入了疑似「老鼠頭」的異物，相關話題持續在陸網發酵。圖／截自微博影片

老鼠、鴨脖傻傻分不清？近日，一起食安問題在陸網瘋傳，在中國江西求學的學生6月1日發現，學校餐廳的餐點混入了疑似「老鼠頭」的異物，從學生拍攝的畫面可以看到，該黑色物體不僅長著雜毛，更有兩顆明顯的白牙，校方及餐飲公司隨即做出回應，該市市場監管局工作人員也指出，6月1日當天已派人拿去檢測機構；4日結果出爐，指出該異物是「鴨脖」，網友卻不埋單，怒批「睜眼說瞎話」，相關話題持續在陸網發酵，該校的後續操作也引發討論。

綜合陸媒報導，6月1日一則影片在網上流傳，指出江西某所技術學院在學餐用餐時，竟吃出了疑似「老鼠頭」的異物，只見影片中的學生從飯菜中翻找出一塊黑色異物，上面還長著「鬍鬚和門牙」，學生見此，便疑問的表示：「這是老鼠啊，兩個老鼠的牙齒，看得出來吧？」，這部影片也迅速在網上引起譁然。

學校餐廳的餐點混入了疑似「老鼠頭」的異物，從學生拍攝的畫面可以看到，該黑色物體不僅長著雜毛，更有兩顆明顯的白牙。圖／截自微博影片
學校餐廳的餐點混入了疑似「老鼠頭」的異物，從學生拍攝的畫面可以看到，該黑色物體不僅長著雜毛，更有兩顆明顯的白牙。圖／截自微博影片

6月2日，校方餐飲公司南昌市菁禾餐飲的工作人員表示「看到影片了，會去調查核實處理」。校方於6月3日發出正式聲明，指出該學生在事發當時立刻邀請同學共同對「異物」比對，確定異物為鴨脖，屬於正常食物，而該學生也作出書面說明，對影片內容進行澄清；校方並表示將會有執法人員到校開展調查。

而昨日（4日）南昌市市場監督管理局工作人員表示，6月1日當天便已經派人「拿去專門的檢測機構送檢核實」，經工作人員檢測「確實是鴨脖」，同時也將對該校菜品留樣進行檢測，在3至5天的專業比對後會公布結果。

儘管各方「指證歷歷」，網友卻不埋單，頻頻在微博揶揄「前有指鹿為馬，後有指鼠為鴨」、「十二生肖：鴨脖，牛，虎，兔，龍，蛇，馬，羊，猴，雞，狗，豬」、「我96年生屬鴨脖的」、「什麽脖子能長牙」、「看來要DNA檢測了，究竟是鼠基因還是鴨基因」、「其實很簡單，鴨脖很少用來炒菜，學生打的菜看著也與鴨脖格格不入；調查一下當天食堂的菜單有沒有用到鴨脖，如果食材里沒有鴨脖卻出現了鴨脖，那麽鼠鼠我鴨（調侃為新品種鴨子）」、「這東西既不叫鼠頭，也不叫鴨脖，而是叫軟肋，在不同地方下有不同的稱呼，比如在大學裡叫做畢業證」。

也有人挖出，「老鼠事件」已非第一次在該校發生，早在2021年便有老鼠竄入廚房的前科；網上更有爆料指出，為了避免校譽受損，該校新媒體中心主任帶頭進行輿論操縱，發動網軍在貼文下回覆「公版留言」，並附上截圖作證，一時之間眾說紛紜，大陸網友也紛紛怒批「老鼠頭是官能層面的噁心，但這背後的印象操作實在是直擊靈魂深處的噁心了」、「這種一看就是上頭發話給壓力了，媒體中心才組織的話術，人家也是打份工而已，應該問責的好像是校長」、「這麽小的事情都要花這麽大力氣去掩蓋，看來他們是真的怕，賊就是賊，無論過去多少年，他們依然心虛」、「在學校裡都這樣被教育的，整個社會能好嗎？」。

有網友指出，該校在發布聲明之後，竟動用網軍「洗留言」。圖／截自微博
有網友指出，該校在發布聲明之後，竟動用網軍「洗留言」。圖／截自微博

老鼠 異物 食安

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