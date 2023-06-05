中國假藥騙很大 內含澱粉檸檬酸海撈逾2億
中國澎湃新聞4日報導，湖北南漳警方破獲製販假藥集團，不法獲利逾新台幣2億元，嫌犯把澱粉和檸檬酸混製五顏六色的膠囊，號稱可治療糖尿病、高血壓等疾病的「神藥」。
報導說，湖北警方藥房發現「三陽腎寶」、「強力寶」等宣稱可降脂降血壓的成藥，經鑑定居然都是假藥。
湖北襄陽市南漳縣公安局李廟派出所副所長李雲龍表示，假藥的成分主要是澱粉、檸檬酸和若干少量的中藥粉末等混合，謊稱能降脂、降血壓。
他說，假藥的成本大概只有幾毛錢，經美化包裝後以人民幣（下同）2元（約新台幣8.7元）賣給下線，再以8元賣給藥房，最後以20元價格賣給民眾，總計不法獲利超過5000萬元（約新台幣2億1000萬元）。
中國假藥氾濫，先前大疫之際，美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產、治療COVID-19的用藥倍拉維（Paxlovid）因定價問題未納入中國醫保，僅能自費購買。
於是中國民眾退而求其次，改選印度製的Paxlovid學名藥「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista），然而中國上海檢測機構指出，送檢的仿製藥中高達9成為假藥，不含奈瑪特韋（Nirmatrelvir）成分。
甚至還有不肖分子在疫情期間販售假疫苗，不但包裝幾可亂真，還有仿冒條碼，外觀難以辨識，一劑要價498元（約新台幣2100元）。
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