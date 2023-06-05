深水埗4母女遭襲擊、3幼女全告不治 丈夫逃去無蹤

今日（5日）上午11時許，深水埗桂林街115號一唐樓單位女子報案，說「老公殺了3個小朋友」，指丈夫用刀刺傷她和3名女兒。警方到場後發現3名巴基斯坦籍女童（2歲、4歲及6歲）昏迷不醒，其中兩歲及4歲女兒由救護車送往明愛醫院搶救。警方稱，涉事男子逃去無蹤，現正展開追緝。

【12:42】另一名約6歲女童亦告不治。

【12:34】涉事一家五口是巴基斯坦籍人士。

【12:28】警方稱，送院的3名女童中，兩歳及4歲女童不治。警方在現場調查後，相信案中沒有使用利刀，死者身上亦沒有刀傷，不排除她們被高溫烤死。警方在現場未尋獲父親，正展開追緝；而母親則在現場助查。

【12:10】另一名女童由救護車送往明愛醫院搶救。現場消息指，3名傷者為南亞裔人士。西九龍重案組到明愛醫院，亦有軍裝人員帶同南亞裔翻譯人員及社工到醫院協助調查。

【11:50】大批穿著避彈衣的警員，荷槍實彈在現場搜索。現場鴨寮街至汝州街一段桂林街封鎖，氣氛緊張。

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文章授權轉載自《香港01》