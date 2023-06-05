專家：中國當前疫情不成「波」 未來是梯次感染

中國COVID-19疫情自5月進入了低檔波浪式流行；中國專家認為本輪談不上「波」，認為未來趨勢將是梯次感染，免疫保護期短的人會感染，不會出現群聚性疫情。

中國疾控中心監測數據顯示，疫情在今年二月份平穩轉段以後，進入局部零星散發態勢，4月下旬開始疫情有所上升，5月中旬以後進入了低水平波浪式流行態勢。

其中北京COVID-19染疫人數已連續5周占該市傳染病項目第一。5月22日，中國工程院院士鐘南山引述模型預測，估全國第二波疫情高峰將發生在6月底，使得疫情變化仍受關注。

陸媒澎湃新聞4日報導，但深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示覺得中國當前疫情談不上「波」，指2022年11月、12月的感染潮算是一波，衝擊生活和工作，很多人在短期內感染，有不少重症和死亡病例。而5月到現在，即使有的地方病毒感染規模大一些，但沒有影響人們正常的工作和生活。

盧洪洲指出，經過3年多的時間，病毒不停在變異，致病性和傳染性增強的空間已經很有限了。過去3年，幾乎每隔幾個月就會有一種新的變異病毒廣泛傳播，但XBB病毒感染自去年年底出現後，沒有再出現大的變異。

因此他認為，重覆感染應該不會是常態，因為免疫屏障建立起來以後，病毒無法廣泛傳播，未來的趨勢將是「梯次感染」，免疫保護期具有個體差異，免疫保護期短的人會感染，同時期其他的人則不會被感染。

例如，100個人中，可能5%的人在感染3至4個月後即再感染，另10%的則在感染5至6個月後再感染，所以不會形成群聚性感染，未來也不易會形成一波又一波的疫情。