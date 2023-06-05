京杭大運河貫通 完成補水

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國大陸水利部消息，近日，歷時三個月的2023年京杭大運河全線貫通補水任務順利完成，累計補水9.26億立方公尺。

中新社報導，據瞭解，本次補水水源構成多、補水線路長、涉及範圍廣、影響面大。累計補水量超過計畫近一倍，置換沿線94.2萬畝耕地地下水灌溉用水。3至5月補水期間，京杭大運河黃河以北707公里河段全線有水，其中4月4日至5月31日全線過流。 　　

與2022年相比，今年補水時長增加一個半月，全線過流時間增加20餘天，總補水量增加近1億立方公尺，置換沿線地下水灌溉面積增加近15萬畝。 　　

大陸水利部介紹，此次補水工作，通過優化配置調度南水北調東線一期北延應急供水工程供水、京津冀魯四省市本地水、引黃水、引灤水、再生水及雨洪水等水源，在2022年實現百年來首次全線水流貫通基礎上，進一步發揮南水北調東線工程綜合效益，持續推進華北地區河湖生態環境復甦和地下水超採綜合治理，助力大運河文化保護傳承利用。

水利部和沿線各地有關部門加強河道清理整治、抓好水量聯合調度、實施水源置換和地下水回補、加強動態跟蹤監測、加大管水護水力度，確保補水計劃安全順利實施。

地下水 洪水

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