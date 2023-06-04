赴港旅客恢復疫前40%

香港旅遊發展局公布資料顯示，今年前五月訪港旅客突破1,000萬人次，大致恢復至疫情前同期的40％。旅發局預估，今年下半年旅遊業復甦前景樂觀，應可達到年初預測全年2,600萬旅客的目標。

數據顯示，今年5月香港來自大陸與東南亞的旅客人數已恢復至疫情前的六成以上。其中，陸客訪港有兩大新趨勢，一是搭乘高鐵的比率上升20%，且年齡較輕，具市場潛力；二是陸客已逐漸追求多元深度旅遊，會根據網路推薦尋找打卡熱點。

此外，旅發局數據顯示，今年5月扣除「五一假期」期間，每日平均旅客為8.9萬，相比疫前每日16.4萬到訪旅客的55%。而今年「五一假期」每日平均旅客為14.5萬，恢復至疫前65%。

到港旅客中，約一半是過夜旅客，平均留港3.6晚。以休閒及商務為目的訪港的旅客人數也有所增長，其中休閒旅客約占旅客總量47%。

香港旅發局表示，此前推出向100萬名旅客發送「香港有禮」旅客消費優惠券活動，至今已發送超過90萬份，參與商鋪增至3,000多間。

香港旅發局指出，6月中起將與大陸旅行平台合作，針對6月底將至端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊。據悉，上述活動將重點鎖定距離香港5小時高鐵圈沿線的六個城市，包括湖北、湖南、江西、廣西、福建及廣東，主要目標為首次訪港客群，尤以年輕客群為主。

香港旅發局提到，下半年以七大旗艦盛事為焦點，其中，24日至25日舉辦的國際龍舟邀請賽，將是香港恢復全面通關後首個大型盛事。