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香港商場命案／櫃姐看到2女走出店就被砍！「腦海整天那畫面好可怕」

香港01／ 翁鈺輝
化妝品店職員蔡小姐講述昨日事發情況。（翁鈺輝攝）
化妝品店職員蔡小姐講述昨日事發情況。（翁鈺輝攝）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭男在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。根據CCTV片段顯示，兇案發生在一間化妝品店門外，今早記者到場了解情況，櫃姐蔡小姐受訪時指昨晚在收銀處工作，見到兩名女死者進店閒逛，並無購物，豈料二人走出店就遇襲，「兩個女人走出去就被人砍殺」。蔡小姐目擊事件大驚，坦言：「不敢看，一見到凶手砍人，我就躲起來，好可怕。」她事後有看過整個行凶片段，心情大受影響，「腦海整日一職看到那畫面，回家一想到，畫面還是一直浮現，真的很害怕」，並指現時心情都「無法平復」，但暫時無須心理輔導。

延伸閱讀：

鑽石山荷里活廣場兇案｜目擊者指途人助擒疑兇：有人拎凳拍佢個頭

荷里活廣場兇案｜狂插兩死者數十下　染血兇刀彎曲變形遺現場

文章授權轉載自香港01》

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