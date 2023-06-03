香港商場命案／櫃姐看到2女走出店就被砍！「腦海整天那畫面好可怕」

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭男在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。根據CCTV片段顯示，兇案發生在一間化妝品店門外，今早記者到場了解情況，櫃姐蔡小姐受訪時指昨晚在收銀處工作，見到兩名女死者進店閒逛，並無購物，豈料二人走出店就遇襲，「兩個女人走出去就被人砍殺」。蔡小姐目擊事件大驚，坦言：「不敢看，一見到凶手砍人，我就躲起來，好可怕。」她事後有看過整個行凶片段，心情大受影響，「腦海整日一職看到那畫面，回家一想到，畫面還是一直浮現，真的很害怕」，並指現時心情都「無法平復」，但暫時無須心理輔導。

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文章授權轉載自《香港01》