帥哥體育生更衣室換衣服 200女大生偷窺拍照尖叫 網問：性平呢

從前是「窈窕淑女，君子好逑」，現今是「帥氣君子，淑女好逑」！日前大陸有2間大學聯校舉辦籃球比賽，不過賽事結束後仍引來尖叫聲，原來是1名帥氣男學生在更衣時，吸引了大批女大學生跑去偷看，拍片者更形容當時情況「有200人，不過分」。片段惹來網友關注男女平等以及私隱等問題，質疑為何女大學生就能有特權，公然偷看異性亦不用受譴責，「這是性騷擾吧」、「應該被拘留並開除」。

日前大陸有2所大學聯合舉辦籃球賽，賽事結束後有男學生在更衣時，因帥氣模樣而吸引高達200名女學生圍觀。（微博影片截圖）

內媒報道，四川西華師範大學和成都體育學院於5月24日共同舉辦籃球比賽，而比賽完結後1名男學生在更衣室換衣服時，因為帥氣的模樣吸引大批女學生前來圍觀並尖叫。從截圖所示，由於更衣室沒有關上窗戶，所以眾多女學生可以在外面直接看到更衣室內的男生。

拍攝短片的李同學指，男生都是成都體育學院籃球運動員，女生則是西華師範大學學生，因為西華師範大學是主場，因此不少同學都會去看比賽，更形容當時圍觀和拍照的人數「有200人，不過分」。他其後坦言，該男生的確長得很帥，不過卻對那堆女生的行為感到無語。

片段引起網友討論男女平等以及私隱議題，認為若然是次事件性別對調，結果就不同了，「而且還是違法，真的女生就有特權嗎」、「200多個男生看女生換衣服，可以嗎？」、「男生連在男更衣室裏的安全都不能保證了嗎」、「這些女生應該被拘留並開除」、「這是性騷擾吧」。亦有留言好奇該男生到底有多帥，質疑「有必要嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》