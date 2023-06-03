快訊

校長大風吹…都想去小校 有些縣市甚至找不到人？

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

帥哥體育生更衣室換衣服 200女大生偷窺拍照尖叫 網問：性平呢

香港01／ 桃樂斯
圖為男子更衣室示意圖。圖片來源/ingimage
圖為男子更衣室示意圖。圖片來源/ingimage

從前是「窈窕淑女，君子好逑」，現今是「帥氣君子，淑女好逑」！日前大陸有2間大學聯校舉辦籃球比賽，不過賽事結束後仍引來尖叫聲，原來是1名帥氣男學生在更衣時，吸引了大批女大學生跑去偷看，拍片者更形容當時情況「有200人，不過分」。片段惹來網友關注男女平等以及私隱等問題，質疑為何女大學生就能有特權，公然偷看異性亦不用受譴責，「這是性騷擾吧」、「應該被拘留並開除」。

日前大陸有2所大學聯合舉辦籃球賽，賽事結束後有男學生在更衣時，因帥氣模樣而吸引高達200名女學生圍觀。（微博影片截圖）
日前大陸有2所大學聯合舉辦籃球賽，賽事結束後有男學生在更衣時，因帥氣模樣而吸引高達200名女學生圍觀。（微博影片截圖）

內媒報道，四川西華師範大學和成都體育學院於5月24日共同舉辦籃球比賽，而比賽完結後1名男學生在更衣室換衣服時，因為帥氣的模樣吸引大批女學生前來圍觀並尖叫。從截圖所示，由於更衣室沒有關上窗戶，所以眾多女學生可以在外面直接看到更衣室內的男生。

拍攝短片的李同學指，男生都是成都體育學院籃球運動員，女生則是西華師範大學學生，因為西華師範大學是主場，因此不少同學都會去看比賽，更形容當時圍觀和拍照的人數「有200人，不過分」。他其後坦言，該男生的確長得很帥，不過卻對那堆女生的行為感到無語。

片段引起網友討論男女平等以及私隱議題，認為若然是次事件性別對調，結果就不同了，「而且還是違法，真的女生就有特權嗎」、「200多個男生看女生換衣服，可以嗎？」、「男生連在男更衣室裏的安全都不能保證了嗎」、「這些女生應該被拘留並開除」、「這是性騷擾吧」。亦有留言好奇該男生到底有多帥，質疑「有必要嗎？」。

延伸閱讀：

極勵志｜肥仔分手獲前女友鼓勵　日做6小時運動激減40公斤變帥哥

男生被眼鏡店偷相做產品宣傳圖　查問反被客服寸爆　網民：挺帥的

文章授權轉載自《香港01》

大學生

相關新聞

香港商場發生恐怖凶殺案！光頭男突持生魚片刀狂刺 2妙齡女重傷身亡

香港鑽石山荷里活廣場2日發生震驚社會的兇殺案，1名手持生魚片刀的男子在商場刺殺2名女子，導致2位女子重傷身亡。

香港今年旅客數破千萬人次 恢復至疫前4成

香港旅遊發展局2日公佈資料顯示，今年前5個月訪港旅客已突破1,000萬人次，大致恢復至疫情前同期的40%。另，旅發局預估...

帥哥體育生更衣室換衣服 200女大生偷窺拍照尖叫 網問：性平呢

從前是「窈窕淑女，君子好逑」，現今是「帥氣君子，淑女好逑」！日前大陸有2間大學聯校舉辦籃球比賽，不過賽事結束後仍引來尖叫聲，原來是1名帥氣男學生在更衣時，吸引了大批女學生跑去偷看，拍片者更形容當時情況「有200人，不過分」。片段惹來網友關注男女平等以及私隱等問題，質疑為何女生就能有特權，公然偷看異性亦不用受譴責，「這是性騷擾吧」、「應該被拘留並開除」。

香港商場凶殺案／無業疑凶不認識2死者　買刀徘徊數分鐘下手

香港鑽石山荷里活廣場於6月2日傍晚發生謀殺案，2名女子遭1名男子用魚生刀捅死，39歲疑犯被當場制伏拘捕。事後多段案發片段廣泛流傳，震驚全港。案件交由東九龍總區重案組接手跟進，警方指疑凶有精神病紀錄，初步相信他與兩名死者互不相識，而行凶前不曾與兩人接觸。疑凶單獨進入商場後隨即購刀，徘徊數分鐘後向兩名女死者施襲，兩人身體多處刀傷，送院後不治。

香港商場凶案2靚女死亡 凶刀砍到變形 港紅會提供心理諮商

香港2日傍晚發生一起駭人的商場凶殺案，導致2名年輕女子死亡，由於現場照片跟監視錄影廣泛流傳，凶刀砍到變形，相當血腥，香港...

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大引網友熱議

傑出物理學家楊振寧近日以視頻的形式，在西湖大學開設了一堂講座，分享了他對於人生意義的理解。因為年歲已大，行動不便，楊振寧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦