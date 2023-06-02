陸西南首條跨城軌道 全線貫通

根據中國鐵建股份有限公司消息，5月31日，隨著「同城二號」盾構機刀盤破土而出，軌道交通資陽線寶台大道站—萇弘廣場站盾構區間右線順利「洞通」，標誌中國大陸西南地區首條跨城軌道交通線路全線貫通，為線路開通運營奠定堅實基礎。

新華社報導，軌道交通資陽線是連接成都天府國際機場、天府國際空港新城和資陽市的軌道交通快線。線路全長38.69公里，共設置車站7座，其地下段施工任務主要含4座地下車站和4個盾構區間，總長10.2公里。

據中鐵十四局項目負責人鄒福清介紹，本次實現洞通的寶台大道站—萇弘廣場站區間長距離下穿沱江、沱江一橋等重大風險源。為保證工程安全順利推進，項目團隊邀請大陸盾構領域專家多次進行現場勘查分析，針對掘進區間的特殊地質情況，採用「土壓+泥水」雙模盾構機進行掘進施工。

「相對於傳統盾構機，雙模盾構機可根據現場掘進地質和風險源等實際情況，靈活進行土壓和泥水兩種模式的切換，安全性能高，綜合優勢明顯。」鄒福清說，施工過程中，建設者對盾構掘進參數、地表沉降數據等進行實時大數據分析，並採用三維可視化實時顯示、遠程智能化監控等系列措施，確保盾構機精準掘進。

軌道交通資陽線開通運營後，將為沿線居民軌道交通綠色出行創造便利，對推動成渝地區雙城經濟圈、成德眉資同城化建設，拉動區域經濟社會發展具有重要的意義。