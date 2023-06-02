台青組慢速壘球隊 一圓運動夢

「棒壘球是台灣最風靡的體育運動之一。在台灣，幾乎每個男生有一個棒壘球夢。」初夏的早晨溫度適宜，在浙江省寧波市海曙區廣安棒壘球公園，台青黃彥達正和隊員們一起訓練，追逐自己的運動夢。

中新社報導，來自台灣嘉義的黃彥達是海曙台協海王慢速壘球隊的隊長。近日，他帶領球隊參加了寧波市第二屆全民運動會慢投壘球總決賽，並獲得了團體第二的成績。

從台胞組隊自娛自樂到與大陸棒壘球愛好者進行友誼賽，再到參與大陸賽事，這支由登陸台胞組成的小球隊，見證了大陸棒壘球運動的興起和發展，也積極以「小壘球」做好海峽兩岸深度交流合作「大文章」，打開台胞瞭解大陸、走進大陸的新窗口。

黃彥達表示，海曙台協海王慢速壘球隊於2012年正式成立，成員均是在大陸工作、生活、學習的台胞。

「大陸的棒壘球運動發展起步較晚，早期主要是台胞之間的運動比賽為主。」在大陸生活的13年時間裡，黃彥達經常和登陸的台灣朋友一起打球，也希望能有更多的朋友加入其中。

如今，黃彥達感受到，隨著大陸全民健身運動的發展以及棒壘球運動不斷開展和推廣，這項運動已被越來越多的人所接受和喜愛。

以寧波為例，目前，棒壘球運動在該市的發展正進入井噴期，無論是中小學、大學還是社會棒壘球隊伍的建設，已經邁過從無轉有的階段，進入從有轉優的新發展時期。

在見證了大陸棒壘球運動興起的同時，黃彥達也結識了許多志同道合的朋友，一起助推棒壘球運動在大陸的發展。來自台灣台東的陳逸宸便是其中一人。

陳逸宸曾經是台灣職業隊的棒球投手，因為看好大陸的棒壘球運動發展前景，從職業隊退役後，他選擇到大陸從事棒壘球運動的教學工作。

陳逸宸現在是寧波一家俱樂部的棒壘球教練，同時也是海曙台協海王慢速壘球隊的教練。

「在大陸教學非常有成就感，尤其是之前教的學生，他們也成了棒壘球領域的從業者。」

在陳逸宸看來，共同參與一項體育運動是認識朋友增進交流最好的方式，不管是台胞還是大陸同胞，無論是初學者還是水平特別高超的人，小小的壘球都能將大家融洽地聯繫在一起。