山東推文旅 情景劇演給你看

為進一步深化山東與香港交流合作，「好客山東 好品山東」文化和旅遊推介會5月31日在香港舉行。

新華社報導，本次推介會集中展示山東文化旅遊業取得的新成果，拓展文旅招商方式，推動山東與香港交流互鑒。面人、風箏、飴糖、特色手辦……多種山東特產在會場之外的展區呈現。推介會上，山東省文化和旅遊廳創新推介形式，編排了文旅情景劇，將山東豐富的文旅資源融入台詞和表演中，讓觀眾隨著劇情的深入認識山東、了解山東。

近年來，山東省充分發揮中國大陸經濟大省、文化大省、旅遊大省的優勢，主動融入粵港澳大灣區建設國家戰略，與香港圍繞經貿往來、文化交流、旅遊推廣、青年交流等多個領域開展合作，取得了豐碩成果。

推介會上，進行了「百家社團分享山東」「百名校長研學山東」「百家旅行商暢遊山東」等系列項目簽約儀式。

此外，部分山東企業與港澳企業簽署了合作協議，山東重點文旅招商項目也做了推介。

山東省省長周乃翔說，這次來香港，既是一次學習交流之行，也是一次深化合作之行，還是一次盛情邀約之行。在這裡向700多萬香港同胞，向海內外朋友發出誠摯邀請，歡迎大家來山東做客。

根據推介會消息，山東省話劇院的話劇《孔子》將於今年8月下旬赴香港首演。