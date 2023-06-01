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愛馬仕7萬元針織衫「質量不合格」 遭北京罰132萬

聯合報／ 聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
知名奢侈品牌愛馬仕近日因為產品問題被北京官方罰款台幣132萬元。圖為愛馬仕在北京王府半島酒店專賣店。（圖／取自微博@HERMES）
知名奢侈品牌愛馬仕近日因為產品問題被北京官方罰款台幣132萬元。圖為愛馬仕在北京王府半島酒店專賣店。（圖／取自微博@HERMES）

知名法國奢侈品牌愛馬仕近日傳出，其男式針織衫因「質量問題」，被北京市朝陽區市場監督管理局施以行政處罰，罰款金額約為新台幣132萬元，此外還沒收近新台幣25萬元的違法所得。

北京市市場監督管理局近日發文指出，愛馬仕（上海）貿易有限公司北京第一分公司被檢測男式針織衫為2022年6月24日在浦東機場進關，共進口6件，進關後送至愛馬仕（上海）貿易有限公司北京第一分公司，進貨每件均價人民幣5,220.51元（約合新台幣2萬2,600元），銷售價格每件1萬6,950元（約合新台幣7萬3,300元），已售出5件，備樣留存一件。

官方表示，愛馬仕這些衣服違反大陸「產品質量法」第39條，故罰款人民幣30.51萬元（約合新台幣132萬元），沒收違法所得5萬7,342.3元（約合新台幣24.78萬元）及非法財物。

根據上述法規條文，「銷售者銷售產品，不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品」。但目前官方尚未披露愛馬仕銷售的針織衫產品具體是在哪個環節違法。

事實上，這已非愛馬仕首度被罰。陸媒觀察者網指出，2022年2月23日，愛馬仕進口的6條女士長褲同樣因上述法規被處以罰款人民幣40萬元（約合新台幣172.9萬元），沒收違法所得6.13萬元（約合新台幣26.5萬元）及非法財物。

對於此次愛馬仕針織衫被罰事件，官媒中國新聞社旗下中新經緯則評論道，有觀點認為，買奢侈品是交「智商稅」的行為，從Bally、香奈兒到LV、愛馬仕，主打「高冷風」的奢侈品牌「近年來以次充好、虛假廣告等問題頻出」，消費者們也從過去的仰望大牌，變得能更加冷靜地看待奢侈品。「未來，大牌們在彰顯自己品牌價值、動輒標高價之前，應該保證商品先過了質量及格線再說」。

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