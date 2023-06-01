閃電打雷︱屯門和田村單位遭雷劈中 網友：會轉彎這麼恐怖

受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響，香港今早有連場大雨，黃色暴雨警告信號及雷暴警告夾擊下，今天（1日）早上7時許，有網友拍到屯門和田村和喜樓一個高層樓層疑遭雷劈中，期間更出現火光。影片可見有一道閃電劃破長空，疑撃中樓層，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士莫不失聲驚叫。

網友紛紛留言關心該樓層情況..「如果那戶人家看到可不可以在這裡報平安......大家都擔心！」、「像打中了人家家喔，能夠轉彎這麼恐怖」、「如床安排在窗邊，就十分危險」，亦有別人形容為「雷神下凡」。有網友表示當時與兒子在和田村等巴士亦有聽到雷聲..「當下雷聲是很響，好像是巴士頂爆那，我跟孩子都嚇得好害怕」。

屯門和田邨一個樓層疑被電劈中。（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖）

疑被雷劈中樓層出現火光（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖）

天文臺於今日（1日）淩晨3時15分發出雷暴警告，直至今早9時55分才取消，生效時間共6.5小時。雷暴警告生效期間，香港境內雲對地閃電總次數為12，367次，新界西有2，706次，佔整體次數約21.9%。

天文臺在清晨5時15分發出黃色暴雨警告信號，至早上8時取消。黃雨生效期間，天文臺於上午7時06分更新局部地區大雨提示稱，坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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文章授權轉載自《香港01》