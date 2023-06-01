聽新聞
test
0:00 / 0:00
閃電打雷︱屯門和田村單位遭雷劈中 網友：會轉彎這麼恐怖
受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響，香港今早有連場大雨，黃色暴雨警告信號及雷暴警告夾擊下，今天（1日）早上7時許，有網友拍到屯門和田村和喜樓一個高層樓層疑遭雷劈中，期間更出現火光。影片可見有一道閃電劃破長空，疑撃中樓層，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士莫不失聲驚叫。
網友紛紛留言關心該樓層情況..「如果那戶人家看到可不可以在這裡報平安......大家都擔心！」、「像打中了人家家喔，能夠轉彎這麼恐怖」、「如床安排在窗邊，就十分危險」，亦有別人形容為「雷神下凡」。有網友表示當時與兒子在和田村等巴士亦有聽到雷聲..「當下雷聲是很響，好像是巴士頂爆那，我跟孩子都嚇得好害怕」。
天文臺於今日（1日）淩晨3時15分發出雷暴警告，直至今早9時55分才取消，生效時間共6.5小時。雷暴警告生效期間，香港境內雲對地閃電總次數為12，367次，新界西有2，706次，佔整體次數約21.9%。
天文臺在清晨5時15分發出黃色暴雨警告信號，至早上8時取消。黃雨生效期間，天文臺於上午7時06分更新局部地區大雨提示稱，坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。
延伸閱讀：
暴雨｜天文台一度發黃雨警告 黃大仙、九龍城、西貢或達黑雨水平
天文台上午11時半取消黃色暴雨警告 多區降溫 將軍澳曾降至24度
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言