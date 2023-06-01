倒扣在地底下的「巨碗」！把二氧化碳塞回地下 陸首個海上碳封存工程啟用

如何減少大氣中的二氧化碳？中國大陸最新手法：塞回地底下。據央視新聞報導，大陸首個百萬噸級海上碳封存示範工程——恩平15-1油田碳封存示範工程1日在珠江口海域正式投用。這象徵中國初步形成了海上二氧化碳注入、封存和監測的全套鑽完井技術和裝備體系。

報導稱，所謂二氧化碳封存回注，就是通過工程技術手段，把捕集到的二氧化碳直接注入至地下800公尺到3,500公尺深度範圍內的陸上或海底鹹水層，是國際公認的有效促進碳減排的重要措施。

中國大陸這口回注井投產後，所在區域的海上鑽井平台在開採油氣過程中，所產生的二氧化碳將被採集，然後規模化向海底地層注入。

要如何把捕集到的二氧化碳注入至地下？央視新聞指出，首先，技術人員在800公尺深的海底找到了一個仿佛倒扣在地底下類似「巨碗」的地質結構，不僅儲存量要大，而且封閉性強，能夠長期穩定地罩住二氧化碳。

然後，通過鑽井建立一條往「碗」裡輸入二氧化碳的通道。鑽井專家們還訂製了一批特殊的裝備，讓鑽進之路通暢無阻。最後，海洋石油專家們創新性地加裝了光纖監測裝置，每隔1公尺就有1個監測點，在幾千公尺深的井下無死角觀察注氣管柱是否存在洩漏。

央視新聞表示，中國大陸自主設計實施的這口海上二氧化碳回注井，之所以選擇在深圳西南約200公里的這片海域進行建設，是因此處的恩平15-1油田是中國首個高含二氧化碳油田。

若按常規模式開發，大量二氧化碳將隨原油一起產出地面排放。因此，工程人員決定在油田的附近，開挖一口海底二氧化碳封存回注井。最終，地點選擇在距離海上鑽井平台3公里處的「穹頂」式地質構造。