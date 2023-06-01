陸多地現43度高溫 專家：聖嬰現象恐致全球氣溫創新高

大陸南方多地近日出現持續高溫天氣，5月29日，四川攀枝花、雲南昭通等地最高溫甚至來到43℃。中國氣象局氣候服務首席專家周兵指出，聖嬰現象或將在初夏強勢回歸，2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄。

周兵1日在人民日報撰文指出，世界氣象組織近日發布評估報告稱，具有降溫效應的「拉尼娜現象」（反聖嬰現象）持續三年後現已結束，今年晚些時候出現「厄爾尼諾現象」（聖嬰現象）的可能性正在增加，並將加劇全球氣溫升高。

根據中國國家氣候中心的相關監測，聖嬰現象或將在初夏強勢回歸，預計赤道中東太平洋將進入聖嬰狀態。越來越多的數據顯示，聖嬰很可能帶來全球變暖新高峰。

周兵解釋，聖嬰現象是一種自然發生的氣候現象，與熱帶太平洋中部和東部海洋表面溫度變暖（暖水現象）相關，與反聖嬰（冷水現象）一起構成轉換循環，一般周期為2至7年，平均周期為4年。

聖嬰現象通常持續9至12個月。一般來說，聖嬰現象會導致南美洲南部、美國南部、非洲之角和中亞部分地區的降雨量增加，也會在澳洲、印尼和南亞部分地區形成相反效應，造成嚴重乾旱。在北半球夏季期間，聖嬰現象帶來的暖水會加劇太平洋中東部的颶風。

周兵表示，在全球變暖的背景下，極端異常天氣氣候事件強度更強、時間更長、影響更為顯著。聖嬰對全球氣溫的影響通常在它出現後一年內顯現出來，本次聖嬰對氣溫的影響可能在2024年最為明顯。

各種預測分析顯示，2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄；2023年到2027年中至少某一年，全球平均氣溫會比工業化前高出1.5℃的可能性為66%。如果這一情況發生，將標誌著全球升溫首次突破《巴黎協定》設定的目標。

周兵警告，氣候變化帶來的影響愈發嚴重，極端熱浪、乾旱和洪水影響了全球數百萬人，並造成巨大的經濟損失。地球的許多系統都受到氣溫上升的壓力，極地冰川崩塌、永久凍土融化、季風系統破壞，以及森林和珊瑚礁死亡等現象正在增加。各方亟須採取務實行動，持續推動綠色低碳發展。