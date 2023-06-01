快訊

2023下半年十二生肖運勢／鼠、蛇要多跑婚禮 「這生肖」當心血光又破財

五星度假酒店、高檔Buffet！女子漾《玩美閨密出遊趣》「找小物」送豪禮

中鋼股東紀念品「傘Ｑ」與6年前紀念傘比一比 差別曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸多地現43度高溫 專家：聖嬰現象恐致全球氣溫創新高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸南方多地近日出現連續高溫天氣，廣州5月30日已發布今年第一個高溫橙色預警信號，圖為當天廣州市民出門撐傘遮陽。（中新社）
大陸南方多地近日出現連續高溫天氣，廣州5月30日已發布今年第一個高溫橙色預警信號，圖為當天廣州市民出門撐傘遮陽。（中新社）

大陸南方多地近日出現持續高溫天氣，5月29日，四川攀枝花、雲南昭通等地最高溫甚至來到43℃。中國氣象局氣候服務首席專家周兵指出，聖嬰現象或將在初夏強勢回歸，2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄。

周兵1日在人民日報撰文指出，世界氣象組織近日發布評估報告稱，具有降溫效應的「拉尼娜現象」（反聖嬰現象）持續三年後現已結束，今年晚些時候出現「厄爾尼諾現象」（聖嬰現象）的可能性正在增加，並將加劇全球氣溫升高。

根據中國國家氣候中心的相關監測，聖嬰現象或將在初夏強勢回歸，預計赤道中東太平洋將進入聖嬰狀態。越來越多的數據顯示，聖嬰很可能帶來全球變暖新高峰。

周兵解釋，聖嬰現象是一種自然發生的氣候現象，與熱帶太平洋中部和東部海洋表面溫度變暖（暖水現象）相關，與反聖嬰（冷水現象）一起構成轉換循環，一般周期為2至7年，平均周期為4年。

聖嬰現象通常持續9至12個月。一般來說，聖嬰現象會導致南美洲南部、美國南部、非洲之角和中亞部分地區的降雨量增加，也會在澳洲、印尼和南亞部分地區形成相反效應，造成嚴重乾旱。在北半球夏季期間，聖嬰現象帶來的暖水會加劇太平洋中東部的颶風。

周兵表示，在全球變暖的背景下，極端異常天氣氣候事件強度更強、時間更長、影響更為顯著。聖嬰對全球氣溫的影響通常在它出現後一年內顯現出來，本次聖嬰對氣溫的影響可能在2024年最為明顯。

各種預測分析顯示，2023年或2024年極有可能創造全球新的最暖紀錄；2023年到2027年中至少某一年，全球平均氣溫會比工業化前高出1.5℃的可能性為66%。如果這一情況發生，將標誌著全球升溫首次突破《巴黎協定》設定的目標。

周兵警告，氣候變化帶來的影響愈發嚴重，極端熱浪、乾旱和洪水影響了全球數百萬人，並造成巨大的經濟損失。地球的許多系統都受到氣溫上升的壓力，極地冰川崩塌、永久凍土融化、季風系統破壞，以及森林和珊瑚礁死亡等現象正在增加。各方亟須採取務實行動，持續推動綠色低碳發展。

聖嬰現象 高溫

延伸閱讀

瑪娃遠離但風浪到周末 專家：有無梅雨關注6月10日之後

出席葬禮也想色色！8分之1的男性攜保險套「以防萬一」 專家揭原因

夏天愛洗冷水澡降溫？ 專家曝：用這溫度洗才對

居服員疑遭家屬投訴想不開 專家：應給予一定尊重

相關新聞

陸多地現43度高溫 專家：聖嬰現象恐致全球氣溫創新高

大陸南方多地近日出現持續高溫天氣，5月29日，四川攀枝花、雲南昭通等地最高溫甚至來到43℃。中國氣象局氣候服務首席專家周...

陸林草局：續推森林碳匯提升行動

大陸國家林業和草原局副局長唐芳林5月30日表示，大陸將深入推進國土綠化和森林保護，持續推進森林碳匯提升行動。

民眾被騙往緬甸 陸大使再度會晤緬甸副總理

疫後不少大陸民眾被以「高薪」誘騙至緬甸詐騙園區內工作，甚至遭遇不當對待，如同「貨品」般被販售，相關情況近來愈來愈嚴峻。對...

二審仍判死！作案時具辨認和控制能力 弒母北大生吳謝宇聞判決無語

北京大學高材生吳謝宇2015年殺害母親謝天琴一案，2021年福州中院一審判處死刑，吳不服提出上訴後，福建高院認為，吳謝宇...

山東重現核酸「願檢盡檢」 陸網友吐槽：陽了又怎樣？

中國大陸「五一」假期過後，新冠疫情漸趨升溫，不少民眾都稱自己「二陽」（再次感染）了，而核酸「願檢盡檢」服務也在多地重現。...

出獄1年尋求政治庇護…網紅天哥拍攝「偷渡美國」影片惹關注

河南網紅陳少天（人稱「國罵哥」、「天哥」）刑滿出獄一年後，不滿大陸的輿論環境，近期加入大陸人的偷渡行列。他獨自前往...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦