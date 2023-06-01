民眾被騙往緬甸 陸大使再度會晤緬甸副總理

疫後不少大陸民眾被以「高薪」誘騙至緬甸詐騙園區內工作，甚至遭遇不當對待，如同「貨品」般被販售，相關情況近來愈來愈嚴峻。對此，大陸駐緬大使陳海昨日再度會見緬甸副總理兼內政部長梭突，雙方就打擊緬甸境內涉電信詐騙等犯罪活動進一步協調立場和行動，陳海強調，必須加大力度協同行動，重拳出擊，治標治本。

據大陸駐緬甸大使館消息，陳海於會談中稱，雙方皆高度重視詐騙對群眾與社會的危害，正在持續開展專項打擊活動，並已取得初步成效。他表示，中方將與相關鄰國繼續合作，全力將犯罪勢力及人員繩之以法，不給其容留藏匿空間，同時解救被拐被騙被困人員，以有力有效舉措切實回應民眾關切，維護中緬合作大局。

梭突則表示，緬方高度重視中方關切，已採取多方面打擊措施，並同中國大陸等相關國家開展聯合行動。梭突承諾，緬方雖然面臨一些困難，但將加強同中方在內相關國家協調合作，將打擊行動持續下去，對緬境內相關勢力和人員進一步形成震懾，維護兩國民眾安全和利益。